Míchel: "Hemos hecho un gran trabajo con y sin balón"

Míchel Sánchez se mostró tras la victoria frente al Alcorcón feliz. A lo largo de la semana, el técnico de la SD Huesca había trazado un plan para anular los puntos fuertes de los alfareros y éste se acabó cumpliendo prácticamente a la perfección. "Un rival que en las transiciones, en el juego directo y en la continuidad en la segunda jugada es muy peligroso hoy ha tenido cero ocasiones de gol, lo que dice que hemos hecho un gran trabajo con y sin balón", resumió la labor llevada a cabo por su equipo para conseguir una victoria por 0-2 calificada como "importantísima". "Lo habíamos trabajado y el equipo ha hecho un partidazo en ese sentido", reconoció,

"En la primera parte nos ha costado porque ellos son muy buen equipo y en la segunda hemos tenido más ocasiones y después del 0-1 hemos estado más cómodos en el terreno de juego", resumió el desarrollo del duelo en Santo Domingo donde los azulgranas lograron su primer triunfo a domicilio desde la jornada siete, la de la visita al Extremadura (0-1). Para el preparador madrileño, lo que diferenció el duelo del Alcorcón de los cuatro anteriores lejos de El Alcoraz, en los que solo se había cosechado un punto, fue que "no se nos han puesto por delante rápido, hemos tenido más calma y hemos sabido sufrir sin balón".

Míchel, como viene haciendo a lo largo de toda la temporada, dio una gran importancia al hecho de no encajar ningún gol por octava ocasión. "Tener la portería a cero y el ir creciendo a lo largo del partido nos ha dado mas tranquilidad y, cuando nos hemos puesto por delante, hemos sido más serenos y con más personalidad", manifestó.

Para él, el control que tuvieron sobre el encuentro fue "total". "Siempre decimos que, si atacamos bien, defenderemos bien", sentenció, añadiendo que "de vez en cuando cometemos errores porque esto es un juego, pero el jugador está interpretando bien cómo atacar".

Sobre cómo pudo afectar el hecho de que el VAR les anulase un gol explicó que "es algo que siempre intentamos hablar con los jugadores, hasta que no se saca del centro no se puede dar por hecho un gol". De este modo no notó que esta circunstancia afectase a los suyos aunque no se generasen ocasiones hasta el descanso.

"Hay que seguir trabajando y sin perder la competitividad que tiene la plantilla", cerró su intervención.