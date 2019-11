Míchel: “Hay que salir enchufados y hacer las cosas bien desde el principio”

Resta importancia Míchel Sánchez, técnico de la Sociedad Deportiva Huesca, a la dicotomía entre el rendimiento en casa y a domicilio. Por ello, espera de su equipo lo máximo este sábado en Alcorcón (16.00) y trata de evitar que los suyos se embarren en el aspecto psicológico de esta situación. El madrileño se ha mostrado este viernes convencido de que en Santo Domingo se hará “un gran partido” y tiene a todos los futbolistas disponibles salvo el lesionado Cheick Doukouré tras el entrenamiento a puerta cerrada en el IES Pirámide.

Míchel también ha lanzado varios mensajes. Uno de ellos, que no le “sobra ni falta nadie” en un plantel con el que se siente “orgulloso y tranquilo”. Y la Operación Oikos tampoco ha perturbado el trabajo semanal: “Solo hemos sentido el ruido social. Estamos totalmente al margen y el club ayuda en todo lo posible para que cuanto antes esté limpio, que es lo que todos queremos”.

Insiste en que el Huesca lejos de El Alcoraz es “el mismo equipo reconocible y los números lo niegan, veremos si somos capaces ante un muy bien rival con confianza y seguridad”. El Alcorcón planteará exigencias parecidas a las de la Ponferradina el pasado fin de semana por lo que, amparados en la confianza en sí mismos, los azulgranas pretenden abundar en el camino de la riqueza táctica y la profundidad de plantilla para superar a los alfareros.

La pasada jornada, el rombo en el centro del campo fue “una de las opciones que nos podemos permitir por la riqueza táctica del equipo. Es por la plantilla que tenemos, por el rival, los entrenamientos y del propio jugador. Se trata de ver que funcionan bien y es el momento de darles la oportunidad. El Alcorcón no es la Ponferradina pero sí tenemos muy claro qué hacer”, explica el entrenador.

Míchel saca la libreta y se detiene en aspectos como los goles marcados a domicilio, seis por los 15 en casa, a lo que “hay que darle una vuelta y mejorar. No estamos marcando mucho y la de Alcorcón es una oportunidad”. Tampoco quiere que los arranques de partido condicionen el juego: “Hay que tener un plan de trabajo, si no marcamos se debe competir de la misma forma. No quiero depender de marcar primero, el equipo tiene que salir enchufado y hacer las cosas bien desde el principio”.

En una jornada con varios cruces directos en la zona alta, el técnico azulgrana recuerda que “si ganamos hay rivales directos que perderán puntos. Me interesa ganar y ser competitivo fuera de casa y que se tenga la capacidad de acumular cuatro o cinco resultados buenos para entrar en una buena situación de cara al resto de la temporada”.

Ivi, Raba y Pedro López, con molestias físicas en los últimos tiempos, se han entrenado al 100 % a falta de que adquieran ritmo de competición. Respecto a Sergio Gómez, Míchel ha señalado que “es una de las opciones para el equipo, como hay muchas. Tengo una gran plantilla y todos son jugadores que nos van a dar un gran rendimiento”.

Para terminar, Míchel ha vuelto a poner énfasis en las dos caras de la SD Huesca. Reconoce que no habla del tema con los futbolistas y no quiere “que se le dé más vueltas. Hay que sumar los tres puntos como en todos los partidos. Me gustaría estar primero, y para eso hay que ganar y mantener nuestro estilo reconocible en Santo Domingo. Somos el equipo menos goleado y prefiero seguir así”.

Se pedirá jugar la Copa el miércoles 18

Asimismo, ha revelado que el club solicitará el cambio de fecha de la eliminatoria de la Copa del Rey en Laredo, prevista el jueves 19 de noviembre a las 20.30, puesto que el Real Zaragoza, rival en El Alcoraz el domingo, juega el miércoles en Socuéllamos y dispondría así de un día más de descanso. En todo caso, “si es el jueves plantearemos el derbi con las mismas ganas porque es un partido que nos ilusiona mucho. Si no se modifica habrá que jugar jueves y domingo”.