De la Oikos a Alcorcón: normalidad en la SD Huesca

La normalidad impera en la Sociedad Deportiva Huesca tras 48 horas marcadas de nuevo por la Operación Oikos. El desarrollo de su segunda fase, las detenciones, comparecencias y posteriores puestas en libertad ha caminado en paralelo a la preparación del partido de este sábado en Alcorcón (16.00). Tan solo se estableció una primera toma de contacto el martes con la presencia en los vestuarios del IES Pirámide del consejero delegado, Manolo Torres, con un mensaje claro: hay que ganar en Santo Domingo.

La continuación de la trama judicial tampoco salpica a ninguno de los futbolistas de la plantilla de Míchel Sánchez, por lo que al margen de conocer de primer mano las noticias que han ido apareciendo en estos dos días se han dedicado a su labor con la misma tranquilidad que preconiza el club azulgrana en pos mientras la Oikos se desarrolla muy lejos de los terrenos de juego. En el tapete del Pirámide, técnicos y jugadores han seguido el plan habitual de los jueves con el trabajo de la estrategia a balón parado y fútbol tenis para destensar piernas y cabezas.

Y, dentro de este esquema, ha comparecido ante los medios de comunicación un Juan Carlos Real al que solo se ha formulado una pregunta sobre la Oikos; el resto, fútbol, fútbol y fútbol. El gallego, pieza clave para Míchel desde la segunda línea, ha sido claro al respecto de lo primero: “Lo que haya fuera del plano deportivo no nos incumbe. El club nos ha transmitido tranquilidad, que llevamos unos meses bajo investigación y que ellos se ocuparán de eso. Nosotros vamos a lo de siempre y a centrarnos en lo deportivo”.

NOTICIAS RELACIONADAS La SD Huesca declara la guerra sin cuartel al bullying

Las energías de los futbolistas se concentran de nuevo en revocar los números a domicilio, con solo siete puntos sumados en ocho desplazamientos frente a la exuberancia como locales. Así, Juan Carlos ha vuelto a referirse a los posibles porqués y a las soluciones que se persiguen. “Los números no son los que nos gustarían. Vamos a intentarlo y mejorar esa seguridad fuera”, añade el mediapunta, que recuerda como debes de la reciente derrota en Fuenlabrada que “posicionalmente no estuvimos del todo bien. La intensidad en los duelos y en un campo que se hace pequeño, con disputas y mucho juego aéreo, es exigente. Fuera se da más que en casa y hay que dominar más registros”.

En lo personal, se marca el reto de “trabajar y aportar. A veces lo que haces tiene más repercusión con goles y asistencias pero hay una labor detrás que no se ve tanto”. El nuevo esquema en el centro del campo con un rombo “para adaptarse al rival y corregir algún desajuste” se aplica con más solvencia puesto que “hay jugadores que se pueden adaptar a distintas posiciones, no somos un equipo plano. Veremos qué hacemos el sábado pero todo el mundo está a gusto incluso cuando cambiamos”.

El Alcorcón, que en Santo Domingo no termina de brillar, no trae buenos recuerdos a Juan Carlos de “partidos muy disputados. Las temporadas pasan por lo que se hace en casa e intentarán apretarnos viendo que nuestro bagaje no es el mejor. Tenemos que igualar esa identidad y luego hacer nuestro juego”. Juan Carlos se muestra convencido de que les ayudaría “bastante” nivelar el rendimiento en casa y a domicilio con victorias consecutivas para escalar de manera permanente hacia el ascenso directo. Autor de tres goles y una asistencia, se encuentra “a gusto con la idea” de Míchel en un equipo sin anotadores destacados.