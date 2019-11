La SD Huesca encuentra el camino hacia el gol

Lo que al principio del curso parecía una carretera comarcal llena de curvas, en las últimas jornadas ha pasado a convertirse en una autovía libre de peajes. La SD Huesca está encontrando el camino hacia el gol en sus últimas actuaciones sin obstáculos ni baches. Si en sus nueve primeros encuentros tan solo hizo diana en siete ocasiones, en los ocho que les han seguido ha conseguido justo el doble. De una media de 0,7 tantos se ha pasado a otra de 1,75.

En el primer tramo se sucedieron los resultados resueltos por la mínima ya fuese a favor o en contra de los altoaragoneses, que se quedaron sin marcar en cuatro ocasiones y que solo en una sumaron más de un acierto de cara a la meta contraria, en el 3-1 contra el Deportivo de la segunda jornada.

Tras siete citas con un 1-0 o un 0-1 en el marcador, la dinámica cambió a raíz del 2-0 de la visita del Málaga a El Alcoraz. Desde entonces, el conjunto de Míchel Sánchez solo se ha quedado en una ocasión sin cantar gol, en el empate a cero en Tenerife, y en seis ha conseguido enviar a la red el esférico en dos o más ocasiones, incluidas las dos derrotas sufridas en este tramo con el Lugo y el Fuenlabrada, por 3-2.

La mejora de los resultados en el ataque era algo que el técnico de los oscenses confiaba en que se produjese con el paso del tiempo. Dentro del estilo de juego que está inculcando al equipo, la defensa es lo primero que los jugadores consiguen dominar, mientras que para mirar hacia arriba los automatismos que se necesitan generar tardan más en llegar.

Así, las cifras anotadoras se han ido homologando a las del resto de sus rivales directos. Sí en la jornada nueve el Huesca era cuarto con siete goles, tres menos que el Numancia, el siguiente menos realizador entre los entonces seis primeros clasificados, y con solo uno más que el Albacete y el Málaga, los que eran los peores de toda la liga en esta faceta, ahora sus 21 dianas le acercan a una del Fuenlabrada, el Girona y el Real Zaragoza, los rivales que se sitúan justo por debajo suyo, y le colocan como la décima en el ranking general.

Los azulgranas son los décimos que más lanzamientos a puerta han realizado, 82, muchos más que el resto de los seis primeros clasificados. Al Cádiz, que comanda con mano firme la Segunda División, le han bastado 62 remates entre los tres palos para cambiar en 27 ocasiones el guarismo de su casillero en el marcador y el Fuenlabrada ha superado los tres palos en 21 ocasiones de 55 intentos.

Una de las peculiaridades en la capacidad anotadora de los altoaragoneses es la falta de un referente claro. Tres de sus jugadores comparten el honor de ser sus máximos realizadores. Raba, Juan Carlos y Okazaki acumulan tres goles, y otros ocho tienen por lo menos uno en su cuenta de resultados. El último en llegar fue Sergio Gómez el sábado pasado en el 2-0 con la Ponferradina.

La circunstancia resalta si se compara con los datos de los rivales. En todos, aparece un goleador destacado. En el Girona, Stuani es el pichichi de la categoría con doce dianas. En el Real Zaragoza Luis Suárez suma nueve; en el Fuenlabrada Hugo Fraile, ocho; en el Cádiz Álex Fernández, siete; y el Almería Sekou Gassama, cinco.

"Es positivo que no nos centremos en un jugador, pero sí que me gustaría que uno tuviese una cifra más alta", reconoció al respecto Míchel Sánchez tras la cita con la Ponferradina. No en vano, uno de los objetivos en el mercado de invierno de la SD Huesca será echar el lazo a un atacante con mayor presencia física que Okazaki, Escriche y Cristo, los tres con los que se cuenta ahora, con el que se podría introducir nuevas variantes al juego de los oscenses, que en algunos partidos se han visto obligados a emplear al central Pulido como nueve en el tramo final.