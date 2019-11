Eugeni y Sergio Gómez piden paso en la SD Huesca

No hay mejor manera de reivindicarse en el mundo del fútbol que con goles y así lo hicieron el sábado Eugeni Valderrama y Sergio Gómez. Ambos fueron los autores de las dianas con las que la SD Huesca superó a la Ponferradina (2-0) demostrando con su juego, además, que están preparados para aportar en cuanto Míchel Sánchez lo considere oportuno. No es que los dos formen parte del fondo del banquillo azulgrana, pero sí que hasta el momento han alternado tramos de mayor y menor protagonismo en lo que va de temporada.

Su destacada actuación ante los del Bierzo reafirma además el discurso de su entrenador acerca de la profundidad y la variedad del grupo de futbolistas que maneja. En las últimas jornadas, coincidiendo con la estabilización de un núcleo duro de jugadores a la hora de conformar el equipo titular, habían quedado relegados a un papel de piezas de refresco en las segundas partes. Hasta el momento, los dos han participado en 14 de las 17 citas ligueras y han sido de la partida en siete de ellas.

La última para Eugeni fue precisamente la de la Ponferradina. Tras ocho jornadas desde la anterior vez, el tarraconense volvió a posar en la fotografía previa al inicio del choque. Firmado por los altoaragoneses hace dos veranos e incorporado en el pasado tras una brillante campaña cedido en el Albacete en la que consiguió ocho goles, debutó en la visita del Deportivo en la segunda jornada marcando el primero de los goles de un duelo que se cerró con 3-1 en el marcador. Dentro de los nueve primeros encuentros volvió a ser de la partida en otros cinco compromisos, pero, sin embargo, Míchel ha terminado por decantarse más claramente por Juan Carlos Real, jugador con el que tiene que pelear los minutos dentro de los esquemas más habituales del técnico madrileño.

Ante la Ponferradina, la baja de Raba, que no logró recuperarse a tiempo de una lumbalgia, y la apuesta por un 4-4-2 en rombo le beneficiaron. "Estoy contento por la victoria y por volver a jugar", expuso tras el partido. No en vano, desde su anterior ocasión en el once, en Cádiz, el choque en el que más minutos había tenido había sido el siguiente ante el Racing, 35. A partir de ahí, su protagonismo había decaído hasta tocar fondo con un testimonial minuto frente al Elche. Después, en el empate con el Tenerife, la victoria con el Oviedo y la derrota con el Fuenlabrada, no había llegado a los veinte minutos. "La plantilla es muy amplia y tengo que trabajar para estar disponible y ayudar al equipo", valoró.

Eugeni abrió el marcador en el 24 aprovechando un balón que había quedado suelto en el área y asistió ya en la segunda parte a Sergio Gómez para que éste terminase de cerrar un complicado choque. Ese segundo tanto supuso el estreno como goleador azulgrana de su autor algo que la joven promesa lleva metido entre ceja y ceja desde el inicio de la liga y que se une a su debut con la selección española sub 21 para completar dos últimas semanas muy importantes para él en lo personal.

Natural de Badalona, cuenta 19 años y se encuentra cedido en la SD Huesca por el Borussia de Dortmund. De él, el director deportivo azulgrana, Rubén García, ha llegado a decir que acabará vistiendo la camiseta de la selección nacional absoluta.

Su eclosión a las órdenes de Míchel coincidió con la primera lesión de Raba en el hombro derecho y que le mantuvo en el dique seco durante siete jornadas. Su hueco en el once fue ocupado con solvencia por Sergio Gómez, que antes tan solo había aparecido desde el banquillo en tres ocasiones y que desde el regreso del cántabro ha vuelto a cumplir la misma función. "Hay que agradecer al míster los minutos, yo he dado el 100% como siempre", comentó.

Míchel tiene entre lo que elegir. Un problema que no deja de ser una buena señal.