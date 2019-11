Míchel: "Ha sido nuestro partido más difícil en casa"

"Quizá ha sido el partido más complicado de todos los que hemos jugado en casa". Míchel Sánchez esperaba ante la Ponferradina un encuentro complicado y su vaticinio se cumplió. El técnico de la SD Huesca reconoció tras la victoria por 2-0 este sábado que su equipo no había sido "claro dominador" y que en la segunda parte, hasta la expulsión de Isi había "sufrido".

El entrenador dio un gran valor a todas las dificultades que los visitantes fueron capaces de generarles. "La defensa estaba muy adelantada y no nos dejaban espacios por dentro, tampoco hemos sabido ir por fuera todo lo que deberíamos", apuntó. Y eso a pesar de que optó por cambiar el dibujo táctico para tener "más gente en la zona interior y dos jugadores arriba para fijar su línea de cuatro". "Perdimos con el Albacete, pero no tuvimos la sensación de no tener el dominio claro", comparó con su única derrota en El Alcoraz. "Ha sido el encuentro donde más incertidumbre ha habido en el campo", recalcó.

"Después de una victoria, se trabaja mejor, después de una derrota, es muy importante volver a ganar, hemos mantenido la portería a cero y ha sido el partido en el que más hemos corrido", subrayó dentro de los logros alcanzados por su plantilla. Al respecto del esfuerzo físico realizado ahondó en la cuestión desvelando que la suma total de los futbolistas había alcanzado los 119 kilómetros completados, la cifra más alta de toda la campaña.

Aunque no quiso detenerse a personalizar, sí que alabó las figuras de Pulido, "alguien muy importante para nosotros dentro y fuera del campo", y de Sergio Gómez. "Es un chico que va a crecer mucho, que este año tiene que dar un paso adelante y del que esperamos mucho", dijo del nuevo internacional sub 21.

Como despedida dejó una petición. "Me gustaría que tuviéramos un referencia con más goles", expuso en relación a la delantera.