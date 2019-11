Míchel: "Hemos tenido la posesión, pero no el dominio"

"Hemos tenido más posesión, hemos tirado más a puerta, hemos sacado más córners... Los números dicen que hemos sido mejor en el campo, pero yo no me voy satisfecho con el rendimiento". Aunque cada vez se afina más con las estadísticas y las mediciones, lo cierto es que en el fútbol los guarismos que refleja el marcador, los que realmente importan, no siempre coinciden con lo que dicta los que aparecen en las pantallas de los ordenadores. Este sábado en Fuenlabrada, Míchel Sánchez, técnico de la SD Huesca, lo sintió en toda su crudeza. "Hemos tenido la posesión, pero no hemos dominado de verdad", resumió el choque en la rueda de prensa posterior al 3-2 final en el Fernando Torres.

"En su idea de juego han sido mejores y nos han hecho tres goles", expuso sobre sus rivales. "Nosotros no hemos tenido un ritmo alto de juego y ellos en su campo han estado replegados y sin casi sufrir", consideró.

Entre las situaciones que se querían evitar, según el propio técnico reconoció, figuraban las contras. Sin embargo, no se logró. "Me preocupa que hemos concedido transiciones que no teníamos que haber concedido y que no hemos tenido el ritmo de juego que deberíamos", expuso.

Acerca del balón parado, talón de Aquiles oscense y un arma que se sabía peligrosa en el que pasa a ser el segundo clasificado y que le valió para conseguir el 1-0, dijo que "es un equipo que tiene mucho potencial en esa faceta, pero no nos preocupa porque lo estamos corrigiendo".

El inicio de la contienda fue una de las circunstancias que situó como claves en su devenir. "Hemos empezado muy fríos en la primera parte, casi como el tiempo", lamentó. También se remitió a la ocasión de Raba en los primeros compases. "El partido hubiese cambiado", manifestó en el caso de que hubiese acabado en la red. Sin embargo, poco después llegó la primera diana fuenlabreña. Algo similar ocurrió tras el descanso. "En la segunda, cuando mejor estábamos, ha llegado el 2-0. Nos ha tocado ir a remolque y nos ha costado", puso de relieve.

Jornada de descanso

Tras el partido, la SD Huesca comenzó el regreso en autobús a la capital oscense y el domingo guardará descanso. Raba, que tuvo que ser sustituido por problemas en la espalda, se encuentra a la espera de que se le realicen pruebas médicas para conocer el alcance de la lesión.