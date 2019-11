Manolo Torres: "Es bueno que los jugadores se marquen exigencias"

Llegó al cargo de consejero delegado a raíz de la salida del presidente Agustín Lasaosa como consecuencia de la Operación Oikos, ¿cómo ha vivido estos últimos seis meses?

Antes era el consejero encargado de las cuestiones jurídicas y ésta es una nueva responsabilidad que trato de ejercer con la mayor diligencia posible. Es diferente, pero al final no dejas de ser el delegado del consejo para tutelar el club en su día a día, algo que trato de ejercer con responsabilidad y ética.

¿Tiene fecha de caducidad?

Seguiré mientras el consejo así lo entienda. Ocupar esta responsabilidad en un club al que quieres es un gran reto y una satisfacción.

Recientemente Lasaosa mostró su deseo de regresar para dirigir la entidad si finalmente no sufre ninguna condena, ¿qué visión tiene el club al respecto?

La situación procesal tanto de Agustín como de la SD Huesca no ha variado desde finales de mayo cuando saltó la Operación Oikos. Dado que no ha habido ningún cambio en ambas situaciones el consejo de administración no tiene nada que decir. Cuando haya alguna variación, el consejo se pronunciará.

A este respecto, ¿qué postura mantiene el Huesca hacia el proceso judicial de la Oikos?

El club sigue como investigado y desde el principio hemos querido ser prudentes y respetuosos respecto a lo que ha ido ocurriendo durante el proceso. Por el momento ni siquiera se nos ha tomado declaración y queremos seguir comportándonos del mismo modo.

¿Cuál es la situación económica después de pasar por momentos complicados en el inicio de la Oikos?

El funcionamiento cotidiano del club no se ha visto alterado, más allá de que estar en un procedimiento genera mayores dificultades en materia de financiación. La situación económica del club es buena. Este año volveremos a dar un beneficio importante, tenemos ingresos por traspasos y también han aumentado los de explotación. A nivel de marketing de producto el club va creciendo y estamos generando unos números que van más allá de la categoría en la que compitamos. Solo en producto licenciado hemos pasado de 37 referencias en tienda a 160.

También existe un planteamiento económico con los jugadores.

Tratamos que vengan en propiedad o con opción de compra. Se trabaja con el objetivo de que el club se vaya patrimonializando. También con las infraestructuras, solo hay que ver ElAlcoraz. La idea que se plantea desde la dirección general es que nuestro eje tiene que ser la afición y, a partir de ella, mejorar con nuevos retos como la digitalización o la creación de contenidos.

¿Qué novedades hay en materia de obras?

Lo próximo serán los palcos de General. Queremos cerrar el campo, que sea acogedor y que progrese a la par que la entidad para que sea sostenible.

¿Cómo valora la marcha del equipo hasta el momento?

Estoy contento con su evolución. Desde el principio se hizo el planteamiento de contar con la mejor plantilla posible, dentro de nuestras posibilidad, y con el mejor equipo técnico. Ambas premisas han concurrido y estoy disfrutando, siendo consciente de la dificultad de la categoría. Prometimos que tendríamos una plantilla del más alto nivel y por ahora lo hemos cumplido.

¿Entraba en las previsiones ser segundos a estas alturas?

El equipo sigue en construcción. Hasta ahora se ha movido en términos buenos para cómo se planteó el verano. Fichamos un poco más tarde porque así lo determinaron nuestras circunstancias y las del mercado. La plantilla, si no es la óptima, es la más parecida a la óptima que podía ser.

¿Se siente una presión distinta por el hecho de ser un recién descendido?

Somos un equipo con más posibilidades porque así lo marca la economía, pero, más allá de eso, la realidad dicta que nosotros cuando ascendimos a Primera teníamos el tercer presupuesto más bajo. En esta categoría cualquiera puede subir y la liga pone de manifiesto que a los equipos que han descendido les ha costado volver. No hay presión, hay exigencia. Quizá mande más el deseo de estar lo más alto posible, que es algo que, por otra parte, el propio entrenador ha reconocido.

Algunos jugadores han llegado a pedir calma semanas atrás.

Es bueno que los jugadores sientan esa exigencia, pero en el club sabemos que tener una plantilla valiosa en lo económico no garantiza el éxito. Los futbolistas son muy profesionales y cada uno se marca sus metas.

¿Cómo observa la labor del director deportivo, Rubén García, y del entrenador, Míchel Sánchez?

Creo que hemos acertado con ellos. El director deportivo ha creado una muy buena plantilla y el entrenador es alguien que respeta su trabajo, lo que te lleva a tener buenos resultados. Luego hay mil variables, pero su trabajo y dedicación se dejan notar en el campo.

¿En que situación se encuentra el recurso de Ghoddos al TAS?

El proceso sigue en marcha, pero tenemos una resolución favorable de la FIFA que condena al jugador y, solidariamente, al Ostersunds, el que era su club, a indemnizarnos con cuatro millones de euros por incumplimiento de contrato. Entendemos que hacia el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), la FIFA mantendrá una posición coherente con su resolución que coincide con nuestra postura. Esperamos que el TASsiga esa línea.

Musto ha vuelto a los entrenamientos a dos meses vista de que se cumpla su sanción por dopaje.

Se ha reintegrado al grupo porque la Ley de la Salud y del Deporte contempla que un jugador pueda solicitarlo con ese tiempo por delante. Sigue con el contrato suspendido, si bien haciendo uso de ese periodo de adaptación para que pueda participar lo antes posible cuando vuelva. Entendemos su situación y él tiene que comprender que el club ha pagado un traspaso, ha cumplido con sus obligaciones y no ha podido disfrutar del jugador por causas que le son ajenas.