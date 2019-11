Mikel Rico: "Hemos leído bien la segunda parte"

Mikel Rico ha logrado este sábado ante el Real Oviedo el tercer doblete anotador de su carrera. El primero con la camiseta de la SD Huesca databa de hace 11 años; el 3 de febrero de 2008 marcó los dos goles de una victoria frente al Real Unión (2-1). En Segunda B y, tiempo después, con el Athletic de Bilbao ante el Betis. Más allá de la estadística, el centrocampista de 35 años había rondado el acierto con anterioridad y ha encontrado el premio.

"Sabemos cómo va esto, al final son dos centímetros el meterla o no. Si entra todo parece mejor, pero me quedo con que sigo teniendo ocasiones, que me caen e intento sacarlas", ha señalado en la zona mixta. Rico ha valorado que "hemos tenido partidos así que la segunda parte nos ha costado mucho, pero el equipo ha sabido leerla bien, ya que en la primera parte nos estaba costando más. No sé si es madurez o no, pero ha sido una buena segunda parte. Es un buen triunfo, porque era un partido duro ante un Oviedo necesitado que nos ha planteado las cosas bien".

Asimismo, ha valorado el movimiento táctico de dar entrada a Ferreiro por Cristo en el inicio de la segunda parte puesto que "al final el partido estaba siendo muy loco, muy de ida y vuelta. Nos dan cosas distintas, así que era un poco cara o cruz. El míster ha hecho el cambio y hemos estado más asentados".

Por su parte, Pedro Mosquera ha destacado que "le damos mucho valor a estar en ascenso directo. Y lo realmente positivo es que incluso merecemos más puntos de lo que tenemos. A la larga, eso nos hará estar más arriba". Para el gallego, "fuera nos está costando más. Nos hace falta encadenar una racha de victorias que queremos que comience en Fuenlabrada", partido que se jugará el próximo sábado a las 13.00. Los azulgranas se entrenan este domingo y guardarán descanso el lunes.