Míchel: "Contra el Oviedo nos toca hacer un gran partido"

Aunque la clasificación dicte que tras 14 jornadas marca la salvación empatado con el Málaga, 19º y en zona de descenso, es consciente de que el dato es engañoso y de que no refleja el momento actual de su próximo rival, el Real Oviedo, un conjunto que solo ha perdido uno de sus últimos siete compromisos. Por ello, Míchel Sánchez, el técnico de la SD Huesca, advirtió este viernes de que sus jugadores van a tener que hacer "un gran partido" para conseguir los tres puntos. "Va a ser un partido complicado contra un rival que hace muy bien las cosas y tendremos que dar nuestro 100%", avisó.

De los asturianos comentó que "tienen a grandes futbolistas más allá de Ortuño", refiriéndose a su delantero, autor de nueve goles. "El Oviedo va a ser un equipo que nos va a atacar, por eso tenemos que tener un buen equilibrio con balón, por sus transiciones, y robarlo lo más rápido posible", comentó.

Acerca de la alineación que empleará no quiso confirmar si repetirá la empleada tanto contra el Elche hace dos semanas como en el 0-0 de Tenerife del sábado pasado. "Tenemos un equipo competitivo y, dependiendo de lo que hay enfrente, hacemos pequeños retoques", comentó.

Ya sea cumplido un tercio de la competición y el Huesca marcha cuarto. "Llevamos catorce jornadas y en algunos partidos habremos merecido más y en otros menos, lo que sí que se es que somos un equipo que ha dominado mucho y que es reconocible", hizo balance. De hecho, reconoció que, de cara a los próximo duelos, "siempre hay que aspirar a más y a evolucionar, ya sea en aspectos individuales o colectivos". "En los últimos partidos en casa hemos hecho bien las cosas, pero no nos podemos para ahí porque debemos tener la ambición de que cualquier situación diferente que nos encontremos sobre el campo la sepamos solucionar".

A este respecto, Míchel considera que su conjunto debe "saber jugar con dos versiones", en referencia a no solo hacer daño con la posesión, sino también en las transiciones cuando no se tiene el control del balón. "Esa riqueza nos dará más posibilidades, no queremos ser previsibles".

De ganar o empatar con el Oviedo, el Huesca engarzará por primera vez en el curso tres encuentros sin perder, circunstancia que se ha convertido en uno de los objetivos de la cita. "Quiero que seamos un equipo fiable durante diez o quince jornadas", expuso y como ejemplo de lo que busca alcanzar puso al Cádiz, el líder destacado de la categoría. "Su regularidad y rendimiento le van a mantener arriba", valoró. Por ello, "si nos queremos equiparar con él, hay que darle una vuelta de tuerca a la dinámica de resultados", manifestó.