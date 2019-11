Galán: "Queremos coger una buena racha para despuntar en la tabla"

Solo cuatro puntos separan al segundo clasificado, el Almería, del décimo, el Girona. Tras catorce jornadas, la igualdad en la Segunda División es la nota dominante y dentro de ella, la SD Huesca marcha cuarta. "La categoría está siendo muy competitiva, por ello queremos coger una buena rachita que nos permita despuntar un poco", afirmó este jueves Javi Galán con la visita del Oviedo a El Alcoraz, el sábado (16.00), en el horizonte. Un partido en el que los azulgranas intentarán "dominar, sumar los tres puntos y agradar a la afición".

No en vano, los de Míchel regresan a su estadio, donde han sumado 16 de sus 23 puntos. "Allí hemos estado fuertes en todos los partidos y hemos dado muy buen nivel", reconoció el extremeño, quien apuntó que en su campo se siente "muy cómodos". "Es chiquitito, aprieta mucho y estamos muy arropados", valoró.

Los asturianos, que marcan la salvación, tienen como principal amenaza a Ortuño, autor de nueve goles, el que más de la liga junto a Stuani (Girona) y Luis Suárez (Real Zaragoza). Ante esto, Galán antepuso que el Huesca es "el equipo menos goleado" y que atrás "estamos siendo muy compactos todos, no solo los defensas". "Tenemos que conseguir otra portería a cero", alentó.

El lateral izquierdo ha conseguido ser titular en las últimas dos jornadas tras un inicio de curso en el que se mantuvo inédito hasta la sexta jornada. "Somos un equipo con mucha competencia y cualquiera que sale lo hace bien, hay que aprovechar la oportunidad cuando te la dan y seguir trabajando", se mostró humilde. No en vano, se está teniendo que adaptar a jugar en una línea de cuatro, algo a lo que no estaba acostumbrado. "Voy cogiendo los conceptos", reconoció. "Me encuentro cómodo, conozco la Segunda División, tuve el privilegio de jugar en Primera y espero volver al año que viene", deseó.

Antes de al Huesca, Galán perteneció al Córdoba, en cuyo estadio entró este jueves la Guardia Civil dentro de una investigación por posibles delitos de apropiación indebida y administración desleal. "Mando ánimos al equipo y a la afición y espero que se arreglen pronto las cosas porque a la gente que queremos al club no nos gusta verlo en esa situación", expuso.