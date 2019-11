La SD Huesca, incómoda en Tenerife

El marcador no se movió en el Heliodoro Rodríguez López. Frente a un rival que supo cómo plantarle cara, la SD Huesca regresó de su visita al Tenerife con un empate a cero en un partido en el que ambos conjuntos no lograron acertar con sus decisiones en los últimos metros. La imagen dejada por los altoaragoneses no fue tan deslumbrante como la de una semana atrás ante el Elche, pero, al menos, sí que supo mantener la solidez y la firmeza atrás. No en vano, por séptima vez en este curso la meta se mantuvo inmaculada.

El punto sumado en el Heliodoro Rodríguez López contribuye a engordar una cosecha a domicilio que hasta el momento resultaba exigua con solo dos victoria, en Las Palmas y ante el Extremadura, aunque también deja cierto regusto de oportunidad perdida para haberse aupado a la segunda plaza, algo a lo que la victoria daba acceso.

Una de las jugadas del partido Agencia LOF

Había funcionado tan bien la semana anterior el equipo en la victoria sobre el Elche (2-0), que Míchel pensó que lo mejor era no tocar nada. Por primera vez en toda la temporada, el técnico azulgrana repitió alineación aún a pesar de que la medida obligó a que futbolistas que habían sido fijos durante muchas jornadas como Josué Sá, disponible tras cumplir su sanción, Luisinho, Ferreiro y Sergio Gómez volvieron a quedarse en el banquillo junto a Escriche, que mes y medio después regresó a una convocatoria una vez que sus problemas en la rodilla derecha han quedado atrás.

La verticalidad y mordiente mostrada por jugadores como Raba, Cristo, Galán, Okazaki y Juan Carlos ante los ilicitanos se antojaba útil a la hora de encarar a un rival dispuesto a pelear la posesión de tú a tú al Huesca, un panorama al que en pocas ocasiones se había tenido que enfrentar hasta entonces en este curso.

La primera aproximación peligrosa llegó desde el bando local. En una contra, Pulido, el hombre omnipresente en las filas oscenses, se vio obligado a reaccionar por dos veces con rapidez para abortar la posibilidad de que el Tenerife se pusiese por delante.

Una de las jugadas del partido Agencia LOF

Ambos conjuntos optaron desde el inicio por realizar unas presiones muy adelantadas, lo que dificultaba la salida de balón. A lo largo de toda la primera parte hubo llegadas en un lado y en otro, pero siempre falló el último pase.

A los trece minutos, Galán puso un centro desde la izquierda, Cristo lo peinó y Okazaki, desde abajo, cabeceó a la red. Sin embargo, el gol fue anulado por fuera de juego. Sería la aproximación más clara y peligrosa de los visitantes prácticamente hasta el descanso.

El balón iba rápido de un lado a otro y obligaba a los defensas a estar muy atentos a las marcas y las líneas de pase. Malbasic probó suerte con un disparo lejano que se fue fuera. A continuación, Dani Gómez forcejeó con Pulido para encarar a Álvaro, pero el central toledano acabó por evitar un disparo claro de su rival.

Una de las jugadas del partido Agencia LOF

El ‘9’ del Tenerife volvió a internarse en el área pequeña de los visitantes tras robar el balón a Datkovic. La opción más correcta para él era tratar de ceder el esférico hacia atrás a alguno de los dos compañeros que le seguían, pero por fortuna para los azulgranas optó por percutir sobre la meta lanzando el cuero al lateral de la red.

Los chicharreros había dispuesto un enjambre en el centro del campo ante el que los altoaragoneses perdían rápido el esférico. Así, la principal vía de agua estaba localizada en la banda izquierda, por la que Luis Pérez y Malbasic generaban problemas. En un córner botado por Luis Milla, Sipcic logró un remate franco, pero su cabecéo salió centrado a las manos de Álvaro.

Raba y Juan Carlos apenas estaban entrando en juego y su equipo los echaba de menos. De hecho, en cuanto el cántabro pudo combinar con Okazaki, el Huesca logró forzar su primer saque de esquina. Poco después, Cristo cedió con el pecho de espaldas a la portería un pase lejano para el coruñés y éste intentó el 0-1 ante un Ortolá que no se dejó sorprender.

El paso por los vestuarios sentó mejor a la SD Huesca. A los siete minutos de la reanudación Raba, primero, y Okazaki a continuación gozaron de una doble oportunidad.

Una de las jugadas del partido Agencia LOF

Faltaba continuidad en el juego y retener más el esférico. Míchel decidió echar la vista al banquillo y realizar cambios. Primero, Juan Carlos dejó su sitio a Sergio Gómez y después Cristo, aplaudido por la grada en el regreso a la que es su casa y cuna futbolística, entregó el testigo a Eugeni. Refresco y nuevas ideas para encarar el último cuarto de hora en un centro del campo al que le pesaban las piernas.

A falta de doce minutos, Mazan derribó a Miguelón en una galopada del lateral de Benidorm. La acción le costó su segunda amarilla y dejó a los chicharreros con uno menos de cara a la última recta.

Los entrenadores, antes del partido Agencia LOF

El Huesca tomó ya de manera clara la iniciativa, aunque los canarios se replegaron bien. El juego de los visitantes basculó hacia la banda izquiera, por donde Galán intentaba hacer daño con sus internadas y centros.

Aún le restaba un cambio a Míchel y éste fue el de Escriche por Raba. El castellonense se situó por detrás de Okazaki dispuesto a hacer daño en los cuatro minutos que quedaban para el 90. Sin embargo, ni en ese lapso de tiempo ni en los tres minutos de añadido, el Huesca fue capaz de, al menos, inquietar a Ortolá.

Ficha del partido

CD Tenerife 0

SD Huesca 0

CD Tenerife: Ortolá, Pérez, Sipcic, Álex Muñoz, Mazan, Luis Milla, Alberto (Javi Alonso, 72), Malbasic, Lasso, Nahuel (Suso Santana, 75) y Dani Gómez (Moore, 78).

SD Huesca: Álvaro, Miguelón, Pulido, Datkovic, Galán, Mosquera, Mikel Rico, Raba (Escriche, 86), Cristo (Eugeni, 70), Juan Carlos (Sergio Gómez, 64) y Okazaki.

Árbitro: De la Fuente Ramos (Comité castellano-leonés). Amonestó al local Malbasic (58) y a los visitantes Pulido (89) y Eugeni (93). Expulsó en el Tenerife por doble amarilla a Mazan (34 y 78).

Incidencias: Partido correspondiente a la 14ª jornada de Segunda División disputado en el Heliodoro Rodríguez López.