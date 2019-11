Míchel: "El punto es bastante justo"

Aunque consciente de que el partido no había sido fácil ni bonito de ver para el aficionado, Míchel Sánchez se mostró satisfecho con el 0-0 con el que concluyó este sábado la visita de la SD Huesca al Tenerife. "Creo que punto es bastante justo", valoró el marcador aún a pesar de que la victoria hubiese hecho que su equipo subiese a la segunda plaza de la clasificación. "No hemos perdido una oportunidad de entrar en ascenso directo, hemos perdido la opción de ganar un partido, pero el rival también juega y hoy el encuentro ha sido muy disputado y competido", apuntó. De hecho, al respecto, señaló que "la meta no estar en ascenso directo ahora, sino seguir compitiendo igual durante 42 jornadas, porque esa regularidad nos dará una posición final que ojalá sea alta".

Uno de los aspectos que el técnico madrileño quiso subrayar fue el hecho de no haber encajado gol por segunda jornada consecutiva. "Será muy buena señal si mantenemos la portería a cero durante muchos partidos", reconoció. "Somos un equipo que busca la portería rival, pero que también estamos haciendo muy bien la presión tras pérdida y que nos juntamos con humildad cuando el contrario nos supera", describió el juego de los suyos, indicando que "es una seña de identidad del equipo que me gustaría que dure toda la temporada".

Por primera vez en catorce jornadas repitió alineación en Heliodoro Rodríguez López, algo a lo que restó importancia. "Tenemos una gran plantilla y se puede dar la circunstancia de que repitamos o que no, pero sé que todos van a ser importantes", aseguró.

Acerca de los cambios consideró que "los que han salido han hecho un trabajo muy bueno". "Cuando damos entrada a un jugador no buscamos que nos nos solucione la papeleta, eso es algo que tiene que solucionar el equipo y eso creo que ha ocurrido hasta ahora", aclaró. Así, la salida desde el banquillo de Eugeni y Sergio Gómez respondió a que se quería "más frescura". "Habíamos iniciado bien la segunda parte, pero luego hemos tenido un rato donde el Tenerife a vuelto a dominar", comentó, matizando que Cristo y Juan Carlos, los sustituidos, habían hecho "un trabajo excepcional".

Del medio comentó que había tenido "menos opciones" que otros días, pero no le responsabilizó de la falta de claridad arriba: "No dependemos solo de él, hemos tenido siempre ocasiones con y sin su participación".