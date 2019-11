Lasaosa: “¿Volver a la SD Huesca? Pienso todo el día en ello y sería lo más justo”

Agustín Lasaosa, expresidente de la Sociedad Deportiva Huesca, ha concedido una entrevista al Diario de Avisos de Santa Cruz de Tenerife con motivo el partido entre el Tenerife y el club azulgrana de este sábado. Publicada el viernes 1 de noviembre, en ella desgrana su situación personal tras ser detenido y puesto a disposición judicial el pasado mes de mayo en el marco de la Operación Oikos. Lasaosa presentó entonces su dimisión y ahora traslada la intención de “volver en cuanto la Justicia lo permita”, pues se muestra convencido de que saldrá airoso de la causa, que sigue en su fase de instrucción con Lasaosa como investigado.

El que fuera máximo mandatario de la SD Huesca ya habló este verano ante los medios locales y regionales en el inicio de la concentración veraniega de Benasque y asimismo aparece en el documental de Amazon Prime Video ‘Huesca. Más allá de un sueño’. En sus declaraciones al Diario de Avisos afirma con alivio que ve su situación procesal “de manera mucho más positiva, por todo aquello fue como un auténtico tsunami que pasó por mi vida”. En ese sentido, y “afortunadamente, el tiempo va poniendo a todo el mundo en su sitio y, a través de la Justicia, se demostrará que Agustín Lasaosa es inocente”.

Lasaosa trata de aclarar que presentó su dimisión “para poder trabajar, junto con mis abogados, en demostrar mi inocencia, y dejar trabajar mejor a mi club con total y absoluta tranquilidad. ¿Volver? Pienso todo el día en ello, en regresar para dirigir el club. Sería lo más justo. Me fui porque considero que era lo mejor para todos y espero volver en cuanto la Justicia me lo permita. Esto querrá decir que soy inocente. Será de justicia mi vuelta al club tras demostrar mi inocencia”.

Insiste Lasaosa en que se hizo a un lado para “trabajar mejor en demostrar mi inocencia y, además, dejar trabajar a mi club, la Sociedad Deportiva Huesca, con una total tranquilidad”. Añade que duerme “muy feliz y cada día más tranquilo”, pues el proceso “sigue su curso. Afortunadamente se van archivando las investigaciones, lo que me produce una gran satisfacción. Lo deseo por mí y por el Huesca, que vuelva todo a la normalidad”.

Un Lasaosa que espera y confía en "volver a tener un cargo en el club". “Mi relación con el Huesca siempre será sentimental, porque para los que tenemos a este equipo en el corazón sabemos que no nos podemos desligar nunca. Además, este sentimiento es muy especial, ya que tengo prácticamente a toda mi familia que ha sido del Huesca. Con todo ello, lo que quiero decir es que la relación con el Huesca es intensa”.

Es, eso sí, un vínculo “un tanto extraño ahora, porque me estaba acostumbrando a estar en los palcos y entre presidentes. Ahora bien, la relación estrecha que yo tenía con el mundo del fútbol sigue intacta. Son múltiples los presidentes, directores deportivos, consejeros de otros clubes, que me llaman de toda España y me dan ánimos y que están conmigo. Realmente es emocionante sentirse querido y arropado”. Lasaosa fue asimismo futbolista e ídolo del Tenerife en la década de los 80, de ahí esta entrevista en el Diario de Avisos.