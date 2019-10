Míchel: “Fuera de casa tenemos que ser más fiables”

Tras vencer y convencer el domingo pasado con el 2-0 ante el Elche, la SD Huesca visita el sábado al Tenerife (20.00) con la intención de revertir sus irregulares números fuera de El Alcoraz. Solo seis puntos han sumado a domicilio los azulgranas, un pobre bagaje que espera enriquecer en tierras canarias. “Fuera de casa tenemos que ser más fiables”, reconoció este viernes Míchel Sánchez quien adelantó que su equipo mantendría “la misma idea de dominar los partidos”, aunque intentando añadirle “mayor eficacia y profundidad en ataque”.

La falta de puntería es lo que el madrileño subraya como una de las principales causas que han hecho que hasta la fecha los suyos solo hayan sido capaces de derrotar como visitantes a la UD Las Palmas y al Extremadura, ambos por 0-1. “En muchos partidos no hemos tenido el acierto necesario para ponernos por delante y, una vez que el marcador se nos ha puesto en contra, hemos sido un poco precipitados”, expuso, no sin recalcar que “la dinámica que lleva el equipo es positiva”.

En tropiezos como el de Almería (1-0) o el último con el Lugo (3-2), el primer golpe en contra se produjo muy pronto algo que Míchel no lo achaca a “salir menos concentrados”. “En Almería el gol llegó a balón parado y en Lugo, también, a pesar de que en los primeros seis minutos habíamos sido dominadores”, comentó al respecto. “A partir de ahí, es verdad que el equipo de casa se siente más fuerte y que, aunque seguimos remando, han habido veces en las que no hemos podido empatar”, continuó deteniéndose en la cita del Anxo Carro: “Tuvimos la expulsión de Sá, el gol y a partir de ahí fue más complicado.

Al igual que le ocurrió al Lugo, el Tenerife se presenta al careo como un conjunto con dudas tras cinco partidos sin ganar y al que solo la diferencia de goles le salva de no encontrarse en puestos de descenso. “Si somos capaces de realizar nuestro juego, podremos dominar, pero tenemos que hacer un gran partido”, manifestó el entrenador de los altoaragoneses. “El Tenerife quiere jugar, tiene el balón y llega muy bien a portería rival”, describió a su rival del que espera que obligue a que los azulgranas luzcan su mejor versión para “sacar algo positivo”.

A este respecto, el juego mostrado ante el Elche ha sido valorado como una de las mejores actuaciones, sino la mejor, del Huesca en lo que va de temporada, de ahí que el ex del Rayo Vallecano se encuentre valorando la posibilidad de dar continuidad a la alineación. “El equipo estuvo muy bien y dentro de las posibilidades de la plantilla está la de repetir alineación”, reconoció.

En ese encuentro se vio a un Huesca más incisivo que en anteriores ocasiones con la entrada en el terreno de juego desde el inicio de Datkovic, Galán, Raba y Cristo. “Dominar hemos dominado, pero a veces nos ha faltado agresividad para ir a por el rival”, analizó Míchel, quién se autoimpuso la tarea de mejorar ese aspecto. “Queremos ser un equipo profundo, agresivo, que domine siendo vertical”, recalcó.

Para ello, no cree que sea necesario alinear más delanteros. “No creo que por jugar con dos puntas ataquemos mejor que con uno y, de hecho, contra el Elche no tuvimos dos, lo que pasa es que en ocasiones la profundidad te la da Juan Carlos, otras Raba, otras, Cristo… y siempre ha sido así”, valoró. “Buscamos la portería contraria y lo que queremos es llegar a esa zona, no estar”, enfatizó. A este respecto expuso que “Cristo aporta gol, pase y profundidad, pero también lo hacen Juan Carlos, Sergio Gómez, Eugeni, Ferreiro, Ivi o Joaquín”.

“Estoy muy orgulloso de la plantilla que tengo”, aseguró y, de hecho, alabó a varios de sus jugadores y a la capacidad de trabajo de todos. Especialmente se detuvo en las cuatro novedades de su once con el Elche. “Datkovic es un jugador que para nosotros cuenta mucho, pero que venía de no jugar y fue capaz de dar noventa minutos de intensidad, nos pasó igual con Cristo, Galán y Raba, y eso habla de lo bien que entrena la plantilla”.