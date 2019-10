Más fiabilidad defensiva de la SD Huesca y sexta portería a cero

La Sociedad Deportiva Huesca se descosió en el Anxo Carro y mostró una inesperada debilidad atrás que no había padecido hasta la fecha (3-2). Por ello, la oportunidad ante el Elche se antojaba inaplazable para recuperar las sensaciones mostradas en el resto del campeonato. Y los azulgranas cumplieron. Volvieron a dejar la puerta a cero, por sexta vez en 13 jornadas, y el entramado defensivo armado por el técnico Míchel Sánchez solo concedió dos ocasiones claras a los ilicitanos: un centro chut despejado por Álvaro y un remate a bocajarro de Manuel Sánchez que el meta riojano salvó con extraordinarios reflejos.

El equipo oscense ha aplicado siempre la máxima de que la mejor forma de defender reside en atesorar la pelota. La posesión el domingo pasado fue del 60 % y el Huesca concedió ocho remates a sus contrincantes, tres de ellos a portería; los mismos que completó el Lugo la jornada anterior, con cinco entre los tres palos. La diferencia fundamental estribó en que, salvo los reseñados, se trataron de intentos con poco peligro y que no deslucieron el trabajo realizado con mucha competencia por los centrales Jorge Pulido y Toni Datkovic, este en su primera titularidad.

Con la posesión, velocidad y verticalidad exhibidas, el Huesca no necesitó afinar la puntería para abrochar el triunfo. Los tres palos y las ocasiones perdidas no cayeron en saco roto y Álvaro Fernández pudo apuntarse otra muesca en su estadística de partidos imbatido. Son cinco: con Elche, Las Palmas (0-1), Extremadura (0-1), Girona (1-0) y Málaga (2-0). El sexto corresponde al estreno de Rubén Yáñez ante el Sporting de Gijón cuando el riojano fue convocado por la selección española sub 21 (1-0).

Cabe concluir que, de momento, la portería a cero supone victoria segura para la SD Huesca. Y, en cambio, que recibir uno o más tantos le ha llevado a sumar solo cuatro puntos en esos siete compromisos: 3-1 al Deportivo y 1-1 con el Racing. El resto, derrotas por la mínima: 1-0 con Almería, Numancia, Albacete y Cádiz y 3-2 en Lugo. El oscense es el conjunto menos goleado de la Segunda División con nueve dianas y Álvaro Fernández, que ha recibido ocho, ha realizado 25 paradas en los once compromisos en que ha participado (2,27 por partido de promedio).

De entre los seis primeros clasificados, el que más veces ha terminado un partido sin haber encajado es el Albacete, en ocho ocasiones. El Almería comparte cifra con la SD Huesca y lo ha logrado en seis ocasiones; el líder, el Cádiz, en cinco, el Fuenlabrada en tres y el Rayo Vallecano solo dos veces. El sábado en Tenerife (20.00), ocasión para que llegue la séptima.