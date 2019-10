Juan Carlos: “Los números quizá son un poco bajos, pero la clasificación indica que seguimos arriba”

Es una de las piezas angulares para Míchel Sánchez y a cada partido que pasa su ascendencia sobre el terreno de juego crece. Juan Carlos Real, autor ya de dos goles, es uno de los pesos pesados en el vestuario en la que supone su segunda etapa en la SD Huesca y tiene claro que el objetivo es estar lo más alto posible en la tabla. Por ello, tras la derrota del sábado pasado ante el Lugo, la quinta en doce jornadas, este miércoles no escondió que “quizá los números son un poco bajos”, aunque también apuntó que “la clasificación indica que seguimos arriba” haciendo referencia a la sexta plaza que ocupan los oscenses dentro de una tabla en la que tan solo hay dos puntos de diferencia entre el segundo y el octavo.

“A nadie le gusta haber perdido esos partidos, somos conscientes del objetivo que hay y de la responsabilidad que tenemos”, expuso al respecto. “Esto es muy largo y no todos los equipos están en su mejor momento”, añadió, aunque puntualizando que con ello no quería decir que el Huesca se encuentre “en un mal momento”. De hecho subrayó que “últimamente llevamos una buena línea”. “Las derrotas han sido por un gol de diferencia en partidos muy igualados en los que si no hubiésemos perdido la película sería otra”, consideró. “Al final a todos nos gustaría ser el Cádiz, pero ya sabemos como es la Segunda División, no hay que volverse locos, tenemos que tener tranquilidad y apretar”, reflexionó subrayando que “nadie ha sido superior a nosotros”.

Echando la vista al cruce con el Lugo puso de relieve que el rival no generó “muchas ocasiones de gol”. “Los rivales están siendo más eficaces que nosotros y hay que trabajar para que nos hagan menos oportunidades”, expuso. Otros aspectos a mejorar que citó fueron “la agresividad en el área contraria” y las acciones a balón parado. “Eso se arregla trabajando, preparándolo y analizándolo, no hay más”, comentó sobre el segundo punto.

La siguiente cita para la SD Huesca será el domingo en El Alcoraz ante el Elche (18.00). “Siempre hay ganas de volver a casa y cuando el resultado anterior ha sido negativo, más aún”, reconoció. “Delante de nuestra gente debemos recuperar las sensaciones que quizá perdimos en el último partido”, puso como deberes. De los ilicitanos advirtió de que en su última salida habían sido capaces de ganar al Girona (0-2). “Ni mucho menos pensamos que vaya a ser un partido fácil porque juguemos en casa”, indicó.