Mosquera: “Tenemos que prestar atención a los pequeños detalles”

Aunque ya hubiesen pasado tres días desde la derrota en Lugo, el resultado de ese partido y su desarrollo sigue estando muy presente en la mente de los jugadores de la SD Huesca como dejó de manifiesto Pedro Mosquera este martes tras el primer entrenamiento de la semana, que se abrió con una sesión de vídeo. “El último partido se decidió a balón parado, fuimos superiores y, cuando mejor lo teníamos para darle la vuelta al marcador, un detalle nos hizo perder la superioridad que teníamos y en una acción a balón parado nos ganaron”, lamentó el gallego haciendo especial referencia a la expulsión de Josué Sá, justo cuando los azulgranas habían logrado equilibrar un 2-0 en contra, y al gol que inmediatamente después firmó Peybernes en un saque de esquina para establecer el definitivo 3-2.

Ese tanto vino a confirmar la tendencia ya establecida a lo largo de los minutos anteriores. Ya la primera diana local se había producido tras un córner y la segunda, marcada de penalti, también tuvo su origen en una acción de esa naturaleza. “Es bueno que hayan pasado varias jugadas en un mismo partido porque sino a lo mejor no le hubiésemos dado tanta importancia”, consideró Mosquera que lamentó que “marcando dos goles fuera de casa, con lo difícil que es, esas acciones empañaron el trabajo hecho tanto ofensivamente como defensivamente porque si no es a balón parado, no nos tiran a gol”. Por ello consideró que los altoaragoneses deben prestar “atención a los pequeños detalles que hacen la diferencia entre ganar y perder un partido”.

El tropiezo en el Anxo Carro se une al empate anterior en El Alcoraz con el Racing para sumar tan solo un punto frente a dos contrincantes con una situación apurada en la clasificación. “Estamos convencidos de que si seguimos trabajando más y mejor van a venir los resultados”, aseguró el ex del Deportivo quien, haciendo de portavoz del vestuario, afirmó que “confiamos en la idea del míster y vamos con ella a muerte”.

“La Segunda División es muy larga, ni el Cádiz ha ascendido no los que están abajo han descendido”, advirtió Mosquera que confía en abrir brecha con la zona media alta de la tabla en los próximos encuentros. “Tenemos ahora una serie de partidos en los que si conseguimos un bloque bueno de resultados nos podemos situar bien en la clasificación, hay que sacar los tres puntos del domingo con el Elche y encadenar una racha de dos o tres partidos ganando para separarnos de nuestros rivales”, expuso. El Huesca es tras doce jornadas sexto con 19 puntos dentro de una tabla en la que entre el segundo, el Almería, y el octavo, Las Palmas, solo hay dos puntos de diferencia. Para conseguirlo espera ya frente a los ilicitanos que los azulgranas sean “más agresivos en ataque”.

En lo personal, el pivote dice estar “encantado”. No en vano es una pieza clave dentro de los esquemas de Míchel, ha sido titular en once ocasiones y solo Pulido ha jugado más minutos. “Cada vez me encuentro mejor físicamente e intentando crecer con el equipo”, se examinó. Sobre su ubicación en el campo, de enganche entre la defensa y los jugadores más ofensivos, manifestó que es el mejor sitio para él. “Es la posición que más me gusta e intento hacer lo que se me pide, dar salida a mis compañeros, mantener la posición, circular el balón y hacer jugar al equipo”, desgranó sus funciones.

“Vamos de menos a más, lo importante es acabar bien”, subrayó.