Al colegio, en el autobús de la SD Huesca junto a Pedro López

La SD Huesca continúa colaborando de forma decidida en la lucha contra la despoblación del medio rural. Siguiendo la estela de su campaña de abonados, que llevo por título ‘En el campo, sin reblar’ y que pretendió dar visibilidad a esta problemática que afecta a la provincia de Huesca, este lunes ha lanzado un vídeo a través de su página web y las redes sociales en el que centra la atención en las rutas escolares de los colegios rurales agrupados, los CRA, que conectan cada día a los niños de las distintas poblaciones para llevarlos a sus centros de enseñaza.

De este modo, la entidad azulgrana cedió el autobús que habitualmente emplea el primer equipo para cubrir el trayecto que realizan los alumnos del CRA Violada-Monegros de Vicién, Senés de Alcubierre y Torralba, que termina en Tardienta. Dentro del vehículo, actuando casi como monitor, se encontraba el lateral derecho Pedro López, llegado este verano al equipo tras una larga trayectoria tanto en Primera como en Segunda División.

🚍 ¿Te imaginas llegar al cole en el bus de la SD Huesca acompañado de uno de sus jugadores?



¡Eso les ocurrió a los peques que van cada día al centro de Tardienta!



👉 https://t.co/zkE7H2lePL



Porque sabemos que quedarse en el pueblo también es no reblar #EnElCampoSinReblar👊 pic.twitter.com/S0b35TZvvD — SD Huesca (@SDHuesca) October 21, 2019

Según se observa en el vídeo, los niños al ver descender por la escalera del autocar al futbolista se llevaron toda una sorpresa. “Si llego a saberlo me traigo la camiseta del Huesca”, lamenta uno de ellos. “Ha sido el día más chulo del cole”, asegura otro. De hecho, Pedro López charla con varios de ellos, les explica dónde se sienta cada miembro de la plantilla y les da consejos como la necesidad de estudiar y de sacar buenas notas.

“Cuando llegué a Huesca, lo que más me impresionó no fueron sus paisajes ni su gastronomía, fueron las personas que nos apoyan semana tras semana. Muchos de ellos siguen viviendo en el pueblo y se desplazan no solo para ir a los partidos, sino también para ir al colegio todos los días. Hay que seguir luchando por la causa, por nuestros pueblos y su futuro”, manifiesta el jugador, quien añade, “queremos trasmitir a las personas del mundo rural que no reblen, porque sin los niños no hay futuro”. “Fútbol contra la despoblación, en el campo, sin reblar”, afirma como despedida.