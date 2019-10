Míchel: "Hemos perdido el partido dos veces"

Si a algo achacó Míchel Sánchez, el técnico de la SD Huesca, la derrota de su equipo en Lugo fue a la falta de contundencia. En sus declaraciones tras el encuentro en el Anxo Carro, apenas hubo respuestas en las que no hiciese referencia a ello. De hecho, así arrancó su intervención. "Ha habido falta de contundencia en las dos áreas, hemos encajado en un partido la mitad de los goles que en los otros once anteriores", lamentó aludiendo a un dato que reforzó su idea. "Que nos hagan tres goles hoy dice que no hemos sido contundentes atrás y en el área contraria, aunque hemos conseguido dos tantos, tampoco hemos sido agresivos y contundentes", añadió el ex del Rayo Vallecano.

"Hemos perdido el partido dos veces", resumió el choque. "Primero, con el penalti se han colocado 2-0, era difícil remontar, pero nos han dado una opción con su expulsión, les hemos dominado, nos hemos puesto 2-2, pero hemos vuelto a cometer un error que nos ha costado el encuentro", resumió los noventa minutos vividos en tierras gallegas.

Hasta ahora, las cuatro derrotas anteriores habían sido por 1-0 o por 0-1 en choques en los que el Huesca no había sido capaz de reponerse al golpe del rival. "Duele perder de cualquier forma, pero tenemos que ser un equipo con la sensación de ser fuerte", explicó. "Hoy hemos remontado un 2-0, pero no hemos rematado y el 3-2 surge en una situación que en igualdad numérica el contrario no te puede hacer", lamentó. "Hemos dominado el juego más o menos llevando el peso del partido, pero sin contundencia, lo que hace que el rival esté más cómodo", continuó con su idea.

Uno de los protagonistas de la tarde fue Josué Sá. El portugués cometió un penalti y fue el visitante que tuvo que abandonar el campo en la segunda parte por ver su segunda amarilla. Míchel reconoció que en el descanso había hablado con él, pero que "es el jugador el que toma las decisiones y se puede equivocar". Sobre el cambio de Datkovic por Juan Carlos explicó que se buscaba tener "buena salida de balón" y que su ingreso en el campo permitía que Pulido se incorporase al ataque. "Nos llevamos una derrota en tres acciones a balón parado que se pueden trabajar y mejorar", manifestó como punto final.

El martes, vuelta al trabajo

El equipo regresará el domingo a Huesca en autobús y guardará descanso el lunes. Será el martes a las 10.00 en el Pirámide cuando comience a preparar la visita del Elche a El Alcoraz del domingo (18.00).