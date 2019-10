La SD Huesca regresa a la ciudad donde los sueños se cumplen

Regresa la Sociedad Deportiva Huesca a la casilla de salida de un sueño, por desgracia efímero, que se quiere retomar el próximo mes de junio. El estadio Anxo Carro de Lugo será siempre la tierra prometida, el lugar donde se escenificó lo impensable. El ascenso a Primera División y la fecha del 21 de mayo de 2018 tatuada en la piel del club azulgrana. 516 días después, los oscenses disputan este sábado un encuentro para mantenerse en la zona noble de la categoría de plata y permanecer al asalto de la segunda posición (18.00).

Las diferencias entre ambas citas son evidentes. Las fechas impiden dar a este encuentro el calificativo de crucial, así que se trata de una parada más en el camino del equipo de Míchel Sánchez hacia el objetivo del curso. También hacia la virtud. Mucho se ha hablado tras el empate con el Racing de Santander, que no dejó contento a casi nadie, de términos como exigencia o presión. La que tiene el Huesca para ser uno de los principales de Segunda por potencial, aspiraciones, presupuesto o techo salarial. Que no ha de ser necesariamente negativa, o acarrear un peso extra para técnicos y futbolistas. Este Huesca no es el de hace una década.

En el vestuario son conscientes de que el bagaje es mucho más positivo que negativo. Bien situados, con una puntuación que les sujeta a las primeras posiciones. Equipo menos goleado y el que más ocasiones para marcar produce. Casi siempre, un dolor de cabeza para el rival de turno. El de este sábado es un Lugo que funciona mejor a domicilio que como anfitrión y con su técnico, Eloy Jiménez, cuestionado. Situaciones opuestas que se cruzan en el Anxo Carro.

La Segunda División rechaza las fronteras entre favoritos y víctimas propiciatorias, y Míchel ya advirtió el jueves de que sería otro partido muy complicado. Los azulgranas se han sentido cómodos a domicilio siempre que han atesorado la pelota, y extraviados cuando la han perdido. Por ello, mostraron dos caras en las derrotas de Almería, Soria y Cádiz, con y sin la posesión. El objetivo de los aragoneses pasa por conjugar la estética con la practicidad, el toque con la profundidad. Las ocasiones con los goles.

Para conseguirlo, como sucedió ante Las Palmas y Extremadura, el Huesca quiere mostrar su perfil más adaptado a la Segunda División y no caer en trampas como las que le preparó el Racing el pasado fin de semana. La principal novedad reside en el regreso de Dani Raba, que se ha perdido los seis últimos choques por la lesión en el hombro y Míchel le dio una semana más de margen pese a contar con el alta médica. El cántabro le ofrece más variantes ofensivas y, en suma, más gol.

Autor de dos dianas en las cinco primeras jornadas, aspira a ser futbolista de ruptura, luz cuando el Huesca se atasque en las inmediaciones del área rival. El once de esta tarde podría presentar novedades. Otro nombre que llama a las puertas para tirarlas abajo es Ivi López, autor del gol del empate el pasado fin de semana que pretende ser algo más que un revulsivo para las segundas mitades. Regresará a la portería Álvaro Fernández tras su periplo internacional.

Solo dos futbolistas siguen de aquel 21 de mayo, Pulido y Ferreiro. Los otros 16 que han viajado acarician el anhelo de vivir la misma experiencia a final de curso y se saben capaces de hacerlo. Los azulgranas se han entrenado este viernes por la mañana en la localidad leonesa de Bembibre con el único contratiempo leve del golpe que ha recibido en la nariz Raba, sin consecuencias. Después han partido a Lugo para centrarse ya en este compromiso in situ.

Alineaciones posibles

CD Lugo: Ander Cantero; Campabadal, Perybernes, José Carlos, Canella, Gerard Valentín, Pita, Seoane, Yani Rahmani, Manu Barreiro y Cristian Herrera.

SD Huesca: Álvaro Fernández, Miguelón, Josué Sá, Pulido, Luisinho, Mosquera, Mikel Rico, Juan Carlos, Ferreiro, Sergio Gómez y Okazaki.

Árbitro: Gorostegui Fernández (comité vasco).

Estadio: Anxo Carro (18.00).