Eloy Jiménez: "La SD Huesca, por potencial, está hecha para ascender"

El entrenador del CD Lugo, Eloy Jiménez, ha reconocido este viernes que al equipo gallego le "falta un poco la confianza que dan los resultados" y elogiado a la Sociedad Deportiva Huesca, al que recibirá este sábado en el Anxo Carro (18.00). "El equipo entrena muy bien, en líneas generales compite bien, aunque en algunos partidos no hemos tenido solidez defensiva y nos falta un poco la confianza que te pueden dar los resultados para soltarse y liberarse. Creo que es lo que falta", ha comentado en rueda de prensa.

El técnico considera que es "cuestión de un resultado" recuperar esa confianza perdida; sobre todo en el Anxo Carro, donde suma un triunfo y dos empates en seis partidos. "Tenemos que ser sólidos porque cualquier varapalo te penaliza. Los objetivos pasan por ser fuertes en casa, ganar un partido y coger confianza. Tenemos capacidad para jugar con cualquier rival", ha indicado el preparador.

Eloy Jiménez ha advertido de que las opciones del Lugo ante el Huesca pasan por "quitarle el balón" a un rival del que destacó su potencial. "El Huesca es un equipo que está muy definido, el año pasado en Primera, y que con el potencial de plantilla y lo que se ha gastado quiere volver a esa categoría. Tiene muchos jugadores de muchísima calidad, que tienen muy buen manejo de balón y capacidad asociativa. Es un equipo muy compensado, con velocidad por fuera, hecho para ascender", sostiene.

Los empates del Lugo lejos de casa no han evitado su vuelta a los puestos de descenso, y por eso necesita mejorar sus prestaciones en el Anxo Carro, algo que no logró en los tres últimos partidos como local, especialmente en los dos más recientes, ante el Tenerife (1-4) y la UD Las Palmas (0-2). En global, el equipo acumula seis encuentros sin ganar y solo ha podido sumar un triunfo en las once jornadas.

El técnico del conjunto gallego ha perdido por lesión a Serge Leuko, con molestias en un aductor, y sigue sin poder contar con Antonio Campillo y Hugo Rama, que se reponen de sus respectivas lesiones de rodilla.