Javi Galán: “Vamos por el buen camino”

Siguiendo la línea marcada el día anterior por Ferreiro, Javi Galán mandó este miércoles un mensaje de tranquilidad recalcando la buena situación de la Sociedad Deportiva Huesca y la dureza de la competición. “Nos gustaría ganar siempre, pero la Segunda División es muy igualada, hay diez equipos que quieren ascender y el equipo están bien”, expuso el extremeño, quien consideró que el equipo situado en zona de ‘play off’ de ascenso tras once jornadas “va por el buen camino”.

Acerca del runrún en la grada al que se había referido Ferreiro, el 11 azulgrana comentó que “la exigencia es normal”. “Venimos de Primera y los que caen siempre tienen ese objetivo de regresar”, manifestó, advirtiendo de que “la temporada es larga”.

El punto sumado el domingo ante el Racing le supo “a poco”. “Sabemos que si queremos estar arriba tenemos que ganar, si no todos los partidos, casi todos”, expuso. “Como no estés bien e intenso cualquier equipo te puede complicar las cosas”, subrayó. Una de las cuestiones que resaltaron en ese encuentro fueron las constantes interrupciones y pérdidas de tiempo que provocaron los cántabros tras tomar ventaja en el marcador. Sobre esta cuestión, Galan cree que “los árbitros no deben consentir eso”.

La siguiente cita de los altoaragoneses será la visita al Lugo del sábado (18.00), un contrincante en puestos de descenso que solo ha conseguido una victoria como local. Aún así, el extremeño no se fía. “Es un rival muy difícil que en casa se hace fuerte porque casi siempre han logrado la salvación ganando mucho ante su afición”, recordó. De todos modos, el objetivo está claro: “Ir a por los tres puntos”.

Galán, uno de los cinco supervivientes de la plantilla de la temporada pasada, tras vivir un inicio de campaña sin minutos, no debutó hasta la jornada seis, en los últimos partidos está participando con más asiduidad alternando actuaciones como lateral izquierdo y extremo. “Con tal de jugar, donde sea”, afirmó al ser cuestionado sobre su preferencia. “Últimamente venía ejerciendo más como lateral, pero de extremo es donde me he situado casi toda mi carrera", recordó.