Ferreiro pide paciencia y humildad

La SD Huesca está protagonizando uno de sus mejores arranques de temporada desde su llegada al fútbol profesional. Con una plantilla en la que solo continúan cinco jugadores de la temporada pasada y en la que varios refuerzos llegaron incluso con el curso empezado, el conjunto dirigido por Míchel Sánchez lleva instalado dentro de los seis primeros puestos, los que dan derecho al ascenso, en nueve de las once jornadas disputadas. Aún así, el vestuario ha detectado cierto nivel de crítica hacia su juego que no comparte generando un malestar que este martes Ferreiro, el futbolista de mayor antigüedad en el club, quiso dejar patente solicitando "paciencia y humildad".

"No estoy dolido, pero sí un poco enfadado. Estamos cuartos, somos el Huesca y como decía un entrenador que tuve, hay que saber de dónde venimos y tener humildad", manifestó el gallego, quien añadió que "las críticas son buenas, pero a veces hay que tener un poco de paciencia porque el equipo está por hacerse".

El regusto dejado por el último empate con el Racing no fue el más dulce e incluso Míchel reconoció que había sido el partido en el que los suyos habían estado "más incómodos". "Se dice que el Racing fue muy superior, pero no estoy de acuerdo, ellos tiraron una vez a puerta y yo cuento cuatro o cinco ocasiones para nosotros", afirmó Ferreiro y apuntando de sus rivales que "perdieron mucho tiempo y un equipo siendo superior no hace eso". "Enfrente tenemos conjuntos que son muy buenos, muchos de ellos quieren ascender, no se si diez, doce o quince, y por ello hay que tener los pies en el suelo", expuso.

El extremo considera que es normal que exista exigencia tanto en el seno de la plantilla como en su entorno, pero advirtió que "el camino es largo". "Hay veinte refuerzos, nos estamos conociendo, y solo hay que mirar al Cádiz que lleva varios años con el mismo entrenador y el mismo bloque de jugadores", puso como ejemplo al actual líder destacado de Segunda División.

NOTICIAS RELACIONADAS Incómodos en el barro

"Debemos seguir trabajando y adaptarnos a nuestro estilo de juego, que es muy bueno", aconsejó. A este respecto, expuso que "lo normal es que tengamos pérdidas de balón, pero se escucha el runrún en la grada". "Debemos estar todos unidos y la afición nos tiene que llevar en volandas como en los últimos años. así creceremos. El cambio que ha dado el club en los últimos años es grande y hay que valorar lo conseguido hasta la fecha", manifestó.

"Si estamos todos unidos y remamos en la misma dirección conseguiremos el objetivo", aseguró.