Ivi López, el revulsivo azulgrana

La SD Huesca es capaz de reaccionar a un marcador adverso. Lo que nunca había logrado en las cuatro ocasiones anteriores en las que el partido se le había puesto en contra lo consiguió el domingo en la visita del Racing a El Alcoraz dentro de la undécima jornada. Fue en el minuto 95, el último del encuentro. Pulido, situado como delantero, peleó un balón llegado de lejos dentro del área cántabra, se lo cedió a Ivi López y éste no lo desaprovechó para establecer el definitivo 1-1. El gol fue celebrado por toda la grada, el equipo y el cuerpo técnico y en especial por su autor. El extremo madrileño no pudo elegir mejor forma para reivindicarse. No en vano, se trata de la primera diana firmada por un jugador salido desde el banquillo desde la de Gallar en Las Palmas con la que se consiguieron los tres puntos en la primera jornada.

Ivi, de 25 años, desembarcó en la capital oscense pocos días antes del inicio de la liga cedido por el Levante y hasta el momento no está consiguiendo contar con demasiados minutos. Acumula 144 repartidos en seis encuentros. Es decir, 24 por actuación. Solo ha sido titular en una ocasión, en la derrota con el Albacete (0-1) y en ella fue sustituido en el descanso. Principalmente, su rol se ha circunscrito al de jugador dinamizador y de refresco en los tramos finales.

Debutó en la tercera jornada frente al Almería cuando el marcador ya era de 1-0 y también le tocó ingresar en el campo con la misión de darle la vuelta a la situación en Cádiz. Ha pasado por la titularidad, el banquillo y la grada.

El jugador surgido del Getafe, que puede actuar por banda y en la media punta, fue firmado con la expectativa de poder ser un hombre importante. Sin embargo, se está encontrando con una gran competencia. A él mismo, Raba, Sergio Gómez, Ferreiro y Joaquín Muñoz se les ha unido el lateral Javi Galán, al que Míchel ha empleado ya en tres ocasiones como jugador adelantado.

El pacense, de hecho, sustituyó el domingo a Sergio Gómez en el 55’ para actuar como extremo izquierdo resguardado atrás por Luisinho y no fue hasta el 71’ cuando Ivi recogió el testigo del luso para, según confirmó posteriormente su técnico, “ser más profundos por fuera”.

Ivi, al que para encontrar su anterior gol en partido oficial hay que remontarse al 27 de enero del año pasado, cuando con sus dos dianas en los instantes finales el Levante logró empatar ante el Deportivo en Riazor en la jornada 21 de Primera División, es un hombre acostumbrado a dar lo mejor de si mismo en el final de los partidos. No en vano, a lo largo de su carrera ha conseguido cuarenta tantos en competición oficial de los que 29 se han cantado tras el paso por el vestuario.

Su temporada más prolífica fue la 2016-17 con 14 aciertos con el Sevilla Atlético en Segunda División. En el filial de los hispalenses había recalado tras destacar en el Getafe B y debutar con 19 años en el primer equipo de los del Alfonso Pérez, y de la capital andaluza pasó al Levante. Con los granotas disputó 32 encuentros entre Liga y Copa, y consiguió cinco goles en la 2017-18.

El curso pasado lo inició cedido en el Valladolid y en el mercado de invierno cambió de aires pasando a formar parte del Sporting. En ninguno de los dos destinos tuvo protagonismo y de cara a la actual campaña el entrenador Paco López no contaba con él en el Levante, por lo que optó por recalar en el Huesca donde, según expuso tras el choque con el Racing, se siente “muy arropado”. “Estoy con muchas ganas de trabajar y de ayudar”, afirmó.