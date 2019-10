El Lugo, un rival con el que nunca ha perdido la SD Huesca

De recibir a un rival al que todavía no se le ha ganado nunca, a visitar a otro con el que no se conoce la derrota en partido oficial. Tras el empate a uno con el Racing, la SD Huesca se cruza el próximo sábado con el Lugo (18.00), un conjunto y un escenario que guardan connotaciones muy especiales para los azulgranas. Allí, en el Anxo Carro, se certificó el ascenso a Primera División hace dos temporadas.

Los albivermellos y los altoaragoneses se han cruzado en diez ocasiones en partido liguero. La primera vez que se vieron las caras fue en el ejercicio 1978-79 en Segunda División B y el balance general es de siete triunfos para el Huesca y tres empates, todos en tierras gallegas donde también se consiguió la victoria, además de en el histórico último precedente de la 2017-18, un 0-2 con Gallar y Pulido como protagonistas, en la 2012-13 (2-4). Borja Bastón, Carlos Lázaro, Núñez y Jokin fueron los goleadores visitantes mientras que en los locales Óscar Díaz superó en dos ocasiones a Luis García.

La buena trayectoria contra el Lugo, conjunto que ahora mismo se encuentra en puestos de descenso tras empatar a cero con el Almería y que solo ha registrado un marcador favorable en once jornadas, no tiene parangón para los azulgranas. Dejando al margen al Extremadura y al Málaga, los dos únicos oponentes con los que aún no se habían enfrentado nunca al inicio de la liga y a los que ya ha superado, con el resto de rivales ya se había hincado la rodilla. Con el que más veces, 19, con el Numancia, que por otra parte también es el equipo contra el que ha disputado mayor número de partidos, 44. En el lado opuesto, con dos, se sitúan Cádiz, Las Palmas, Fuenlabrada, Deportivo y Ponferradina.