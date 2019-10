Míchel: “Creo que se van a escapar pocos puntos de El Alcoraz”

Confía Míchel Sánchez en las armas y la dinámica de la Sociedad Deportiva Huesca para batir este domingo al Racing de Santander en El Alcoraz (18.00). El técnico azulgrana cumple, además, cien encuentros como profesional y los quiere celebrar como más le gusta: ganando y viendo cómo los suyos siguen creciendo. Inmerso en una dinámica que mantenga a los oscenses en la zona alta y al acecho de los puestos de ascenso directo.

Y eso que recela de los cántabros, un bloque que solo ha caído una vez como visitante y que llega tras una clara derrota con el Girona. “Venía de un mes sin perder y se vio superado. Será un partido difícil, el Racing es un equipo que propone e inicia desde atrás, tenemos que estar bien en la presión y hacer daño con nuestras ideas. Tener el balón y quitárselo a ellos va a ser clave”, ha analizado este viernes.

El conjunto santanderino no se echará atrás. O eso piensa el técnico. “Ha jugado en campos importantes con un mismo estilo de juego. Siempre hemos dicho que dependemos de lo que hace el rival en ciertos detalles y nos fijamos mucho en nuestra idea. Hay alternativas para solucionar eso y espero que vengan a quitarnos el balón”, considera.

A Míchel, que da poca importancia a la tercera posición, le duele que ya se hayan producido las primeras destituciones en la categoría “porque los proyectos no se respetan, dependemos mucho de los resultados y eso lo llevo de la mejor forma. Es muchas veces cuestión de pequeños detalles. A estas alturas hay que reconocer que en el Huesca se ve lo que se quiere hacer en el terreno de juego”.

Y piensa en los aficionados, para quienes reserva el objetivo de que “se sientan orgullosos. Que vengan a ver a su equipo competir con unas señas de identidad y que se sientan identificados. En los momentos malos no tengo duda de que echarán una mano. Ya hemos ganado el primer partido de los dos seguidos en casa y da la sensación de que en El Alcoraz se van a escapar pocos puntos”.

El delantero Dani Escriche está descartado para esta cita porque tiene un poco de inflamación en la rodilla y “toca esperar”. Raba, por su parte, le genera la duda de “si es precipitado meterle ya en la dinámica de la competición” después de un mes alejado de los terreno de juego, si bien está disponible. En la sesión de trabajo en el IES Pirámide se han quedado en el gimnasio Pedro López y el lesionado Doukouré.

Míchel aguarda “al mismo Huesca de todas las semanas, que sea dominador del juego, intenso y agresivo en la presión, estar bien organizados cuando atacamos y hacer daño al rival”. No se trata de un objetivo ambicioso, sino de las “señas de identidad” de su Huesca. Los azulgranas pretenden ser “dinámicos y no ser previsibles. Tenemos cambio de ritmo en cuanto a juego, no somos un equipo plano. Hay alternativas y el jugador decide cuándo jugar más rápido o con más tranquilidad. Cuándo esperar o ser más agresivo. Hemos mejorado con el paso de las jornadas”.

Llegará una nueva oportunidad para Rubén Yáñez en la portería, como ya sucedió ante el Sporting de Gijón, por la concentración de Álvaro Fernández con la selección española sub 21. El riojano, titular este jueves en el amistoso ante Alemania, dará paso a un compañero con quien el técnico se muestra “muy contento por el trabajo diario, con el de los tres guardametas”. De Álvaro ha elogiado que “es patrimonio del club, nos viene genial que un jugador nuestro compita al máximo nivel y nos llena de orgullo, ojalá tenga más partidos”.

Cheick Doukouré pasará este sábado una revisión médica para determinar cuándo comienza la rehabilitación y el estado de la rodilla para comenzar los entrenamientos. “Lo necesitamos, lo echamos de menos y espero tenerlo pronto. Llevará su curso y tenemos paciencia por él, queremos que esté con nosotros lo antes posible”, ha reflejado Míchel. Con Cristo González tiene “cero preocupación” y sus minutos ante el Málaga, en los que despertó cierto runrún en la grada, no le dicen “nada”. “Va a ser importante, tiene un talento brutal y nos va a dar mucho. Podemos usarlo de punta, segundo delantero o interior”, ha zanjado.