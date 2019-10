Dónde y cuándo ver el SD Huesca-Racing de la jornada 11 de Segunda División

La Sociedad Deportiva Huesca vuelve a El Alcoraz una semana después de derrotar al Málaga (2-0). Esta vez, el rival es el recién ascendido Racing de Santander, que se presenta con una única victoria en diez jornadas y al filo de los puestos de descenso. Los azulgranas optan a acceder por primera vez a los puestos de ascenso directo y quieren mantener la identidad por medio de la posesión y la presión alta para desarbolar a los cántabros y seguir postulándose como uno de los conjuntos de referencia de la Segunda División. Además, Míchel Sánchez cumple 100 partidos como técnico profesional.

¿A qué hora es el partido SD Huesca-Racing?

El choque entre la Sociedad Deportiva Huesca y el Málaga se disputa a las 18.00 de este domingo. Los oscenses arrancan la jornada como terceros clasificados con 18 puntos, empatados a puntos con el Almería y a siete del líder, el Cádiz. Los cántabros, entrenados por Iván Ania, suman ocho puntos y tratan de escapar de la zona peligrosa. Solo han ganado un partido, al Mirandés en el Sardinero (4-0), y a domicilio han perdido en Vallecas y empatado con Albacete, Sporting y Las Palmas.

¿En qué canal de televisión se puede ver partido?

El encuentro entre la SD Huesca y el Racing de Segunda División se podrá ver en directo en televisión a través del canal Movistar LaLiga 1.

Cómo seguir el SD Huesca-Racing por internet

El partido se podrá seguir también a través de internet. En HERALDO.es habrá un directo actualizado minuto a minuto para que los aficionados al fútbol no se pierdan nada de lo que suceda en el terreno de juego. Además, al finalizar el partido, los lectores dispondrán también de la crónica del mismo y podrán consultar el resumen de esta 11ª jornada de Segunda División con las actuaciones detalladas de cada jugador.

Con el teórico once de gala

El técnico Míchel Sánchez no podrá recuperar esta semana a Dani Escriche, que ha vuelto a recaer de sus problemas en la rodilla, sufre una hinchazón y no estará a punto frente a los montañeses. Sí, Dani Raba, aunque el madrileño medita si darle minutos o esperar a que su reentrada al ritmo de competición sea más paulatina. Rubén Yáñez jugará bajo palos por la ausencia de Álvaro Fernández, convocado por la sub 21, y la vuelta de Luisinho, sancionado el pasado fin de semana, abre la duda para el lateral zurdo entre el luso y Javi Galán. En el centro del campo y el ataque podría repetirse el patrón empleado ante el Málaga.