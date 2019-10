Álvaro Fernández, titular con la selección sub 21 en el amistoso ante Alemania

El portero de la Sociedad Deportiva Huesca Álvaro Fernández juega como titular este jueves en el compromiso amistoso que la selección española sub 21 disputa ante Alemania en el estadio de El Arcángel de Córdoba. El riojano se estrena de esta manera con el combinado, con el que ya estuvo convocado para los choques oficiales del pasado mes de septiembre ante Kazajistán y Montenegro, en los que no jugó. De nuevo citado por el técnico Luis de la Fuente, había jugado cuatro compromisos con la sub 19. Sus compañeros de puesto son Dani Martín (Real Betis) y Josep Martínez (UD Las Palmas).

Álvaro, que se perderá el encuentro de este domingo en El Alcoraz frente al Racing de Santander, ha partido bajo palos en el once inicial de España junto a Aitor Buñuel, Eric García, Cuenca, Pedrosa, Pepelu, Fran Beltrán, Manu García, Dani Olmo, Ferrán Torres y Pozo. Se trata de la reedición de la final del último Europeo sub 21, en la que La Rojita obtuvo un nuevo título para sus vitrinas. Este martes, los sub 21 jugarán un choque oficial en Montenegro (18.45) y al día siguiente el meta ya se podrá reincorporar a la disciplina de la SD Huesca.

Es un hito para el club azulgrana puesto que se trata de la primera cita internacional de un futbolista del equipo oscense desde hace más de 40 años. Su predecesor fue otro portero, Paco Buyo, cedido a la SD Huesca durante la campaña 78/79 por el Deportivo y mientras realizaba el servicio militar en Jaca. Entonces, Buyo era un habitual de la sub 21. Había disputado el Campeonato del Mundo de Túnez en 1977 y tomaría parte en los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980.