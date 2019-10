Sergio Gómez: "Todavía no ha llegado mi mejor versión"

La SD Huesca regresó este miércoles a los entrenamientos con la buena noticia que supuso ver a Escriche y Raba trabajando con normalidad. La vuelta de ambos y, especialmente del segundo, recrudece la pelea por los minutos de los extremos, una pugna en la que también se encuentran Ferreiro, Ivi, Joaquín Muñoz, Galán y Sergio Gómez. Éste último está siendo uno de los más destacados en los últimos partidos mostrando una gran evolución desde que obtuvo la titularidad cinco jornadas atrás.

"Estoy muy contento por las oportunidades que me está dando el míster, pero tengo que seguir trabajando porque todavía no ha llegado mi mejor versión", aseguró este miércoles el jugador de 19 años cedido por el Borussia de Dortmund. El catalán ha actuado tanto en la banda derecha como en la izquierda, aunque no se decanta por ninguna de las dos. "Me encuentro bien en todas las posiciones de ataque, me considero polivalente", comentó.

Míchel Sánchez está mostrando confianza en él y también le exige. "En la parcela defensiva me pide que trabaje mucho, que ayude al lateral y arriba, que ataque más el uno contra uno", desveló. "Tengo un gran disparo y lo empleo poco en los partidos, pero seguro que en el futuro llega un gol desde fuera del área", aseguró reconociendo que le falta “un poco más de agresividad”.

Sobre el partido del domingo con el Racing , conjunto que marca la permanencia, comentó que “es un equipo que fuera de saca ha conseguido buenos resultados y vendrá aquí con las ideas claras”. Por eso, entiende que los azulgranas deberán hacerlo “lo mejor posible” y espera que El Alcoraz “sea un fortín”.

“En las primeras partes salimos muy bien y en las segundas es cierto que nos cuesta un poco más, pero seguro que con el trabajo diario llegaremos a conseguir noventa minutos completos”, analizó los últimos compromisos de los altoaragoneses.

Una de las carencias que se le han detectado al tercer clasificado de la liga es su incapacidad para remontar resultados adversos. “Es verdad que no lo hemos podido conseguir por ahora, pero tampoco nadie nos lo ha hecho a nosotros”, defendió al equipo. “Si el Racing se adelanta, haremos todo lo posible para darle la vuelta al marcador”, prometió.