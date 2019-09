La SD Huesca ya es el equipo menos goleado de Segunda División

La Sociedad Deportiva Huesca completó ante el Girona (1-0) el ejercicio defensivo más convincente de lo que va de curso. Preservó la portería a cero, un dato siempre puesto de relevancia por el técnico Míchel Sánchez, por cuarta vez en ocho jornadas. En las cuatro restantes solo ha encajado un gol. Comparte con el Real Zaragoza el título provisional de equipo menos goleado de toda la Segunda División con cuatro tantos, si bien los blanquillos arrastran un encuentro pendiente con el Fuenlabrada. Un dato que da más valor a las siete dianas anotadas, que han reportado 15 puntos.

Los azulgranas se enfrentaron el sábado a la plantilla, por nombres, más potente de la categoría de plata; el Girona terminó el encuentro con Stuani, Jonathan Soriano, Marc Gual o Samu Saiz sobre el terreno de juego y no consiguió inquietar la meta de Álvaro Fernández, Según las estadísticas que facilita la Liga de Fútbol Profesional (LFP), el Huesca solo concedió un disparo a puerta por los 17 del equipo local… y este ni siquiera obligó a intervenir al portero riojano. Una semana antes, en Almendralejo, el colosal trabajo de los centrales Pulido y Josué Sá contuvo a un Extremadura que remató ocho veces entre los palos con Álvaro como salvador de los suyos (0-1).

Los oscenses, que suman un punto más que en el curso del ascenso tras ocho jornadas, encuentran a estos dos últimos como sólida pareja para el eje de la zaga. El manchego ha disputado todos los partidos oficiales y el portugués, los cinco últimos. La mejoría en la transición deportiva de un bloque en el que “los once atacan y los once defienden”, como argumenta Míchel Sánchez, resultó clave en la cita con los catalanes. La lesión de Toni Datkovic en la espalda y un Pablo Insua que todavía no está a punto abren las puertas de la convocatoria para el partido de este miércoles en Cádiz (19.00) a Kike Hermoso, titular con Pulido ante Las Palmas, Deportivo y Almería. En los laterales, Miguelón y Luisinho superan por ahora a Pedro López y Galán.