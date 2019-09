Míchel: “Estamos preparados para intentar ganar en Cádiz”

La seguridad en sí misma que envuelve a la Sociedad Deportiva Huesca después de la victoria ante el Girona, la segunda consecutiva, le avala para afrontar el siguiente y mayúsculo reto. Aguarda el nuevo líder, el Cádiz, este miércoles en el Ramón de Carranza (19.00) y los de Míchel Sánchez se sienten preparados para ganar a los amarillos en un partido de “máxima dificultad”, como lo ha definido este lunes el entrenador azulgrana.

Míchel ha ensalzado la trayectoria de los andaluces con Álvaro Cervera, a los mandos desde el final de la campaña 2015/16 hasta el presente, con “una idea de juego de muchos años y Álvaro ha dado con la tecla. Es el rival de la categoría con las ideas más claras”. Por ello, el Huesca se marca el reto de “hacer un gran partido y estar muy bien para ganar. Es difícil, pero tenemos la sensación de que hacemos las cosas bien y vamos con tranquilidad y confianza”.

Los gaditanos, que todavía no han dado el salto a Primera en este periodo, “han hecho buenas temporadas y no me sorprende lo de ahora”, ha añadido Míchel. El Huesca es, por contraste, un conjunto todavía en formación y con una confianza creciente que se fundamenta, más allá de los buenos resultados, en el trabajo diario. “Damos pasos adelante y somos competitivos, vamos preparados para hacerlo bien”, ha asegurado.

El madrileño terminó muy satisfecho, en líneas generales, tras el triunfo de este fin de semana; con el Girona, se supo “sufrir” y se creció a partir de las “transiciones para generar más ocasiones de gol”. Huesca y Cádiz son dos conjuntos reforzados por sus últimos marcadores que se desafían en un gran estado de forma. “Todos los partidos son de máxima dificultad, cada uno lo afronto así buscando puntos débiles del rival y aumentando el potencial que el equipo tiene”, ha explicado.

No tiene miedo Míchel a realizar rotaciones en el once del pasado sábado y recuerda que hay “jugadores que no participan y van a ser súper importantes. 42 jornadas dan para mucho porque si alguien tiene molestias dará paso a otro compañero que lo hará igual de bien”. El gol de Okazaki liberó al delantero japonés de la presión de anotar y el técnico ha recalcado que “necesitamos los goles de todos los delanteros, nos van a dar un gran rendimiento. Atacamos once y defendemos once”.

Tampoco se olvida del valor del trabajo defensivo, que ha permitido dejar la puerta a cero en cuatro de los ocho encuentros y no recibir nunca más de un tanto. “Siempre decimos que no descuidamos la fase defensiva, tiene que ir todo junto. Le damos importancia a la puerta a cero y los jugadores lo saben. Cuando estábamos cansados supimos juntarnos más atrás. Eso habla de la humildad para defender. Hay que presionar y robar, es importante que haya poca distancia entre líneas”, ha explicado.

Datkovic se suma al parte de bajas

El central Toni Datkovic, que no se ha entrenado con problemas en la espalda y este lunes se someterá a pruebas médicas, será baja en Cádiz y el relevo lógico en la convocatoria es el de Kike Hermoso puesto que con Pablo Insua, “hay que ir con tranquilidad, viene de un proceso de no competir y está en su pretemporada. Esperamos al mejor Insua, no vamos a meterle prisa”. Además del croara, tampoco viajarán Raba, Escriche y Doukouré. Sergio Gómez, retirado el sábado con molestias, ha trabajado con normalidad.

Tampoco le urge a Míchel cerrar los partidos antes; ese día llegará: “Me preocupa no ser capaces de sufrir con un resultado ajustado. En Almendralejo nos tiraron 38 centros. Intentamos que lo hagan mucho menos. Necesitamos las dos versiones, la de mantener la posesión y la de defender bien, y seguir buscando portería contraria”. En la Tacita de Plata, contra un Cádiz que ganó en Almería, que genera “gol en pocos toques, trabaja y sale en velocidad”, el Huesca se considera capacitado para “dominar y tener equilibrio para no sufrir”.