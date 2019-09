Okazaki abre la lata de los goles

Recogió el cabezazo de Ferreiro, lo controló y, dibujando un acrobático escorzo, lo envió a la red a través de la escuadra. Corría el minuto 43 el sábado en El Alcoraz y la SD Huesca se colocaba por delante en el marcador frente al Girona, la considerada mejor plantilla de Segunda División, gracias a un gol de indudable calidad de Shinji Okazaki, el fichaje estrella de los azulgranas llegado hace casi un mes.

Su tanto, a la postre definitivo para lograr la victoria por 1-0, supuso el fin de dos malas rachas, la del propio jugador y la general de los delanteros azulgranas, que todavía no habían hecho diana este curso. La primera se remonta hasta el 16 de septiembre del año pasado. Okazaki reforzó a los sub 23 del Leicester, club en el que militó durante cuatro campañas antes de llegar a España, y colaboró con un gol en el empate a uno frente a las promesas del Chelsea. Sería su única diana de la temporada. De hecho, para encontrar una con su firma en una gran competición hay que remontarse al 13 de diciembre de 2017. Aquel día el Leicester se impuso al Southampton por 1-4 en la 17ª jornada de la Premier League con un doblete del nipón, que alcanzaba así los seis aciertos en lo que iba de liga. A pesar de que posteriormente participó en otros trece encuentros, no volvió a festejar ninguno más.

Ahora mismo, con la camiseta azulgrana ya ha permanecido sobre el terreno de juego 293 minutos repartidos en cinco apariciones. La primera tuvo lugar en El Alcoraz durante la visita del Sporting en la cuarta jornada que se resolvió con un 1-0. Hacía solo tres días que su fichaje se había anunciado y dispuso de cinco minutos. Una semana después frente al Numancia fueron 18 y desde entonces siempre ha sido titular.

Trabajador tanto a la hora de atacar como de defender, es capaz de abrir espacios y de combinar. Sin embargo, hasta el momento en ocasiones a sus compañeros les ha costado encontrarle dentro del lógico proceso de aclimatación. Ha realizado cinco remates y ya había tenido muy cerca el primer gol. Contra el Albacete gozó de dos claras oportunidades que el guardameta Tomeu Nadal abortó y además le fue anulada una que sí entró.

Con la actual, Okazaki, de 33 años, suma diez temporadas en Europa. En ellas ha conseguido batir al portero rival en 63 ocasiones en encuentros oficiales: 13 en tres cursos con el Stuttgart, 29 en dos campañas con el Mainz 05 y 20 con el Leicester, cinco de ellos en la 2015-16 en la que se proclamó campeón de la Premier League.

El hecho de que ya haya abierto su cuenta con el Huesca le supuso un alivio como manifestó tras el partido. "Me he quitado la presión que sentía desde que vine, soy delantero y tengo que marcar", reconoció. Y no solo él pudo respirar tranquilo, también su entrenador. "Que el delantero vea puerta es muy importante, necesitamos sus goles y los de Escriche y Cristo, porque son jugadores que nos pueden dar la victoria en momentos en los que el marcador está ajustado", expuso Míchel.

No en vano, los altoaragoneses han conseguido en ocho jornadas solo siete goles tras 94 remates que se han materializado, eso sí, en 15 puntos. Hasta la fecha el reparto era de uno para un defensa, Pulido, y cinco para cuatro jugadores de la segunda línea. Raba ha conseguido dos y Juan Carlos, Eugeni y Gallar, antes de marchar al Girona, uno cada uno. A ellos hay que añadir ya a Okazaki.