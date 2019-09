SD Huesca-Girona, partido entre recién descendidos

Partido que fue de Primera y cuyos protagonistas anhelan que vuelva a serlo. La SD Huesca recibe este sábado en El Alcoraz (18.00) a un conjunto que, como el oscense, se pasea este curso en Segunda División con el cartel de recién descendido. Un distintivo que pesa y que obliga a mirar hacia cotas altas, pero que también impone respeto y precaución en los rivales, incluidos los que han sido compañeros de viaje en la perdida de categoría y con los que las comparaciones son inevitables. ¿Quién se ha reforzado mejor? ¿Quién se ha adaptado de forma más rápida a la nueva realidad? ¿Cuál es verdaderamente candidato al ascenso? La victoria servirá como un importante respaldo, mientras que la derrota, en función de sus circunstancias, puede ser vista como un paso atrás.

Ambos contendientes se presentan a la justa con cierta necesidad de reivindicación y en una fase de acoplamiento de sus piezas aún inconclusa tras un verano con múltiples movimientos en las plantillas. Los azulgranas, tras haberse impuesto el domingo pasado a domicilio al Extremadura, quieren recuperar la senda del triunfo también en su estadio después de que el Albacete se convirtiese dos jornadas atrás en el primer equipo que asalta ElAlcoraz. Por su parte, el conjunto catalán todavía no sabe lo que es puntuar lejos de Montilivi, algo que le ha lastrado en la clasificación.

Si la SD Huesca se encuentra dentro de la zona de ‘play off’ con doces puntos, el cuadro que dirige Juan Carlos Unzué es décimo con dos menos después de un calendario que no se puede calificar precisamente de sencillo. Sus cuatro últimos compromisos incluyen cruces con el tercer recién descendido, el Rayo Vallecano, al que superó en Montilivi por 3-1, y las visitas a los dos bloques que comandan la tabla. Con el Cádiz cayó 2-0 y con el Almería, 3-1. Ya el domingo pasado pudo respirar con mayor tranquilidad al derrotar a la UD Las Palmas por 1-0 gracias a un gol de Stuani. El delantero uruguayo es su principal referente y ha conseguido festejar cinco de las siete dianas de los de Gerona, aunque en el grupo que maneja Unzué no faltan nombres destacados como los ex del Huesca Álex Gallar, que antes de cambiar de aires fue el autor del gol con el que los altoaragoneses regresaron de Gran Canaria con los tres puntos en la primera jornada, y Samu Saiz. El primero goza de la vitola de titular mientras que el segundo apunta a contar con ella hoy mismo.

Sobre el césped de El Alcoraz, en el que se espera la presencia de más de 200 aficionados visitantes, el Huesca se encontrará con una situación nueva para él, un oponente que también quiere hacerse con el control del esférico y ser él el protagonista del juego. Acostumbrado hasta la fecha a tener enfrente a contrarios que principalmente se han resguardado atrás, toca resolver un nuevo rompecabezas. Para el técnico madrileño buena parte del éxito de la empresa pasará por desconectar el juego que el Girona practica por las zonas interiores.

NOTICIAS RELACIONADAS Álvaro Fernández, disponible para la visita del Girona

Lo más probable es que haya modificaciones en el once titular. Raba, que ayer se ejercitó sobre el césped del IESPirámide realizando carrera continua y tocando balón por primera vez desde que se dañase el hombro en Soria hace catorce días, Escriche y Doukouré son baja por lesión. A partir de ahí se abre el abanico. Álvaro, recuperado del derrame en una rodilla que sufrió en Almendralejo, estará bajo los palos. Al lateral derecho podría volver Pedro López, opción preferente de Míchel para esa demarcación en los partidos en casa, para formar la defensa con Josué Sá, Pulido, único azulgrana que aún no se ha perdido ningún minuto, y Luisinho. En el centro del campo es probable el regreso de Mikel Rico en detrimento de Eugeni o Juan Carlos en una línea de tres con Mosquera. Para los extremos el técnico confía en Ferreiro y Sergio Gómez. El primero acostumbra actuar por la izquierda y el segundo ha sido empleado por la derecha, aunque en el último ensayo previo al choque se intercambiaron la banda en algunos ejercicios. Arriba se mantendrá Okazaki.

Por su parte Unzué recupera a Borja García y Juanpe. Por contra, pierde por lesión a uno de sus indiscutibles, el lateral diestro Pablo Maffeo. Su sitio será ocupado por Aday Benítez o Jordi Calavera.

Aunque tradicionalmente el Girona no se le ha dado bien a los oscenses, se han enfrentado en 28 encuentros oficiales y solo se han impuesto en seis, las referencias más cercanas no son negativas. Hace prácticamente un año, dentro de la séptima jornada de Primera División, el resultado fue de 1-1 en El Alcoraz. Stuani adelantó a los visitantes en el 36 y Melero empató en el 71, ambos goles fueron de penalti. Ya en la segunda parte de la campaña, Chimy protagonizó en Montilivi un 0-2.

Más reciente resulta el amistoso de pretemporada en el que se vieron las caras una semana antes del inicio de la liga. Los azulgranas, con dos tantos de Raba, se mostraron superiores. Indudablemente, así lo ha reconocido Míchel, ese choque ha sido más que repasado por ambas partes en los últimos días. Se saben rivales directos y no se les escapa que muchas lupas van a estar puestas sobre E lAlcoraz esta tarde.