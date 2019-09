Okazaki adelanta a la SD Huesca antes del descanso

La SD Huesca se enfrenta al Girona desde las 18.00 en El Alcoraz. Cara a cara se encuentran dos oponentes que la temporada pasada militaron en Primera División y que en la actual se han fijado como meta regresar a la élite. Ambos se profesan un mutuo respeto y se reconocen como rivales directos.

[Siga aquí en directo el partido entre la SD Huesca y el Girona]

Al inicio de la que es la octava jornada de Segunda División, los azulgranas llegaron como quintos clasificados con doce puntos en su haber tras cuatro victorias y tres derrotas. Por su parte, los catalanes eran décimos con dos puntos menos. En ambos casos, sus triunfos del fin de semana pasado supusieron el fin a una racha de dos tropiezos consecutivos. Los locales derrotaron a domicilio al Extremadura por 0-1 y los visitantes pudieron en su feudo con Las Palmas (1-0).

Es precisamente en Montilivi donde los Unzué se están sintiendo más cómodos. De hecho, lejos de él solo han obtenido derrotas, una circunstancia que quieren corregir en El Alcoraz, hasta donde se han desplazado acompañados por más de 200 aficionados. Para los oscenses el choque también tiene cierto aire reivindicativo toda vez que en su última actuación en casa fueron superados por el Albacete perdiendo así su condición de invictos al calor de su hinchada. El 0-1 llegado en un penalti nada más arrancar el encuentro no hizo justicia a lo visto. No en vano, el Huesca lanzó hasta en veinte ocasiones.

Míchel sigue contando con las bajas por lesión de Raba, que ya está trabajando sobre el césped, Escriche y Doukouré. Aunque todavía no ha repetido once en lo que va de temporada, en esta ocasión el técnico solo ha realizado un cambio respecto a los titulares en Extremadura. Mikel Rico sustituye en el once Eugeni.

En el bando contrario, Unzué, que no puede contar con Maffeo, ha decidido que los dos exazulgranas con los que cuenta en su completa plantilla sean de la partida. Samu Saiz forma en el centro del campo mientras que Gallar acompaña arriba a Stuani, estrella del Girona con cinco goles ya en su haber.

La primera parte ha sido de total dominio azulgrana, que ha cortocircuitado a los catalanes e intentado marcar gol de múltiples formas y con distintos protagonistas. Éste, finalmente, ha llegado prácticamente sobre el descanso. Okazaki ha realizado un escorzo en el área tras un centro de Ferreiro para batir a Juan Carlos.