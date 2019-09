Josué Sá: “Hay que saber sufrir porque no siempre se ganará jugando bien”

El regreso de Almendralejo no ha supuesto descanso para la Sociedad Deportiva Huesca; al menos, no para todos. Los titulares de la victoria ante el Extremadura se han ejercitado durante unos minutos en el gimnasio del IES Pirámide, mientras que los suplentes y no convocados sí han atendido las instrucciones de Míchel y el resto del cuerpo técnico sobre el césped. Dos ausencias, al margen de los lesionados Doukouré y Raba: Escriche, para someterse a las pruebas médicas que dictaminen el alcance de la lesión en la rodilla, y Javi Galán, que solicitó quedarse en su tierra por cuestiones personales.

Ha atendido a los medios el central portugués Josué Sá, que tras cuatro jornadas se ha convertido en el acompañante fijo de Jorge Pulido en el eje de la zaga. Y ha valorado de forma muy positiva la victoria en el Francisco de la Hera puesto que “era muy importante este partido. Veníamos de dos citas en las que habíamos jugado bien sin conseguir nada y necesitábamos mostrar personalidad y compromiso con nuestro objetivo. Todos trabajamos fenomenal del primer minuto al último. Vamos a sufrir siempre porque los rivales tienen calidad también”.

Sá considera que se ha de saber “jugar y competir. Hicimos lo que nos pedía el partido y lo ganamos”. El luso ha aludido a la “concentración” como el aspecto más relevante para que la defensa azulgrana completase 90 minutos a buen nivel. “Fue el partido que he tenido más trabajo pero me sentí bien y con los encuentros se gana preparación”, ha valorado sobre su papel. Hay que saber “sufrir porque no siempre se va a ganar jugando bien. Esta victoria nos ha mostrado que también tiene otra faceta”.

La zaga de la SD Huesca, puesta a prueba en los balones aéreos otra vez y, al fin, solvente en esta faceta: “Todo el equipo está implicado. Fue un partido de solidaridad y compromiso por parte de todos”. Se complementa bien con Pulido, “un gran jugador”, y aparece en el horizonte el duelo del sábado ante el Girona en El Alcoraz (18.00). “Llevo poco tiempo pero todos los partidos son una batalla muy grande. Tenemos que prepararnos bien para ganar. La intensidad de la Segunda División es altísima”, añade. Pese a haber tantos futbolistas nuevos, “Míchel conecta el grupo, son todos muy receptivos y no habrá problemas”.

Los oscenses descansan este martes y regresarán a los entrenamientos con una doble sesión. El martes por la tarde se desarrollará en Boltaña una nueva edición de las jornadas ‘Ruta de valores’ con la presencia del consejero delegado, Manuel Torres; Jorge Pulido y el montañero Carlos Pauner. La cita comenzará a las 19.00 en la sede de la Comarca de Sobrarbe.