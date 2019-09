Míchel: “Estamos seguros de que en El Alcoraz va a cambiar la dinámica”

Admite el entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca, Míchel Sánchez, que el equipo aún tiene margen de mejora y aspectos que corregir. También reivindica el trabajo realizado hasta el momento y la situación general, con la visita del Albacete este miércoles (19.00) como próximo puerto y la oportunidad de seguir creciendo. Al madrileño no le preocupa este “proceso de mejorar”, si bien espera más puntería y mejores decisiones en los últimos metros que en la derrota del sábado en Soria.

Míchel ha analizado este miércoles a un Huesca en el que habrá cambios por la acumulación de partidos, pues el domingo toca el Extremadura, y con ganas de regresar a un Alcoraz donde quiere ser intratable. “Llegamos con muchas opciones al último tercio y por unas cosas u otras tenemos desacierto. Las estadísticas son muy buenas, dominamos, tenemos mucha posesión en campo rival. Hemos pecado de falta de puntería. Nos tiran muy poco, nuestro portero es el que menos intervenciones hace de la liga”, ha celebrado.

Tras un mal resultado como el de Los Pajaritos, “cuanto antes cambie la dinámica mejor y volvemos a nuestra casa, donde lo hemos hecho muy bien y estamos convencidos de que así será”. El conjunto manchego será tan exigente como Deportivo o Sporting, aunque “cada partido es diferente. Necesitamos a los jugadores con el mejor estado físico o más preparados. Podemos hacer cambios con esta plantilla tan larga y competitiva y todos van a tener su momento”, ha avisado.

No cambia la perspectiva que Míchel posee del Albacete su mal resultado del fin de semana, un 0-4 con el Tenerife, porque “ellos pensarán igual que nosotros y espero un partido muy difícil. Es un equipo muy complicado y los puntos se ganan en el terreno de juego. Pensamos que llevaremos al equipo con un estilo que nos dará resultados. Hacernos fuertes en el Alcoraz es importante, necesitamos una gente competitiva y con alma”.

Con las únicas ausencias de los lesionados Raba y Doukouré, los azulgranas se entrenarán este miércoles por la mañana y a puerta cerrada. Míchel preferiría a un Albacete “con dudas”, pero “nos va a exigir al máximo y hemos de estar al 100%. la igualdad es máxima y los pequeños detalles han marcado las dos derrotas, tenemos que ajustarlos mucho”. Entre ellos se encuentra el balón parado, “que hay que mejorarlo a favor y en contra”.

El técnico azulgrana no se conforma con el partido contra el Deportivo como techo y quiere que los suyos sean “aún más fiables y durante más tiempo. Mantener una continuidad en el ritmo de juego a lo largo de muchas semanas”. Ha asegurado que los primeros 20 minutos de la primera parte en Soria fueron “los mejores de la temporada en cuanto a juego. No vale si en fases no estamos bien, y en la segunda parte tuvimos mucha prisa en llegar. Con marcador a favor todo se ve de otra forma. En los cinco partidos hemos hecho muchas cosas bien y la idea es mantener la exigencia durante mucho tiempo para ganarnos el derecho a estar arriba”.

Los oscenses cuenta con “mucho talento arriba y la responsabilidad debemos asumirla si quieres ser un equipo ganador. Quizá esa juventud pueda hacerles estar más precipitados y seguro que van a hacer goles, tenemos mucha gente con gol. Se calmarán, son inteligentes. Lo importante es estar con opciones de llegar a la portería”. Puede llegar asimismo la oportunidad para que Shinji Okazaki juegue de inicio: “Le faltan partidos. En pretemporada ha jugado poco y está bien, soporta los esfuerzos y necesita competición. Hay que decidir y está en disposición de jugar 90 minutos”.

La de Raba el próximo mes será, en cambio, “una baja importante, pero para eso tenemos una plantilla importante con jugadores para esa posición. Estaba teniendo gol y otro compañero va a dar el trabajo que estaba haciendo”. Míchel no mira con detenimiento la tabla pues “todos están cogiendo su sitio, podemos decir que hay tres equipos por encima del resto pero hay que mirar el día a día. No tengo dudas de que podemos pelear por lo máximo, estamos en fase de seguir mejorando”.