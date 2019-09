Juan Carlos y Miguelón regresan a la titularidad frente al Numancia

Fueron titulares en la primera jornada en la visita a la UD Las Palmas, su rendimiento no fue malo, pero, sin embargo, no habían vuelto a ser de la partida. Juan Carlos Real y Miguelón forman parte del once de la SD Huesca que ha dispuesto el técnico Míchel Sánchez para medirse al Numancia a partir de las 16.00. Junto a ellos dos, completa el trío de novedades con respecto a la victoria de la semana pasada sobre el Sporting (1-0), el guardameta Álvaro Fernández, una vez que ya ha concluido su estancia en la concentración de la selección española sub 21.

Juan Carlos disputó 62 minutos en Canarias y, en las dos jornadas siguientes, se convirtió en un relevo para el centro del campo. En el triunfo contra el Deportivo (3-1) sustituyó a Eugeni y en el tropiezo con el Almería (1-0), a Mosquera, mientras que se quedó sin jugar en la última jornada. Mientras, Miguelón, que con Las Palmas jugó los noventa minutos, no había vuelto a pisar el terreno de juego e incluso se había llegado a quedarse sin convocar.

El regreso a la titularidad del lateral derecho era esperado toda vez que en Huesca se quedó el viernes Pedro López, el jugador con el que compite por minutos, aquejado de una lesión muscular en el sóleo. La inclusión de Juan Carlos Real implica que Eugeni se queda en el banquillo y la de Álvaro Fernández, el meta habitual, relega de nuevo a Rubén Yáñez a pesar de su buena actuación ante el Sporting.

En un principio, Míchel mantiene su esquema habitual. Así, la defensa estará formada por Miguelón, Josué Sá, Pulido y Luisinho. Por delante se situará Mosquera, escoltando a Mikel Rico, recuperado de un esguince de tobillo de grado 1, y Juan Carlos. Las bandas serán para Raba y Ferreiro, y en la punta del ataque se mantiene Escriche, dejando en sentados a Okazaki y Cristo.

Por su parte, el Numancia dibujará un 4-2-3-1. Bajo los palos se va a colocar Dani Barrio. En la zaga formarán Álex Sola, Derik, Escassi y Héctor. Por delante aparecerán Otegui y Gus Ledes, la línea de tres será para Moha, Mateu y Nacho, y arriba se queda Higinio.