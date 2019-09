Citas internacionales para Álvaro Fernández y Kelechi Nwakali

Dos jugadores de la SD Huesca afrontan este martes citas de carácter internacional. El guardameta Álvaro Fernández debe medirse con España sub 21 a Montenegro en Castellón a partir de las 19.45 dentro de la fase de clasificación para la Eurocopa de la categoría, mientras que el mediapunta Kelechi Nwakali, recientemente incorporado del Arsenal, recibe con Nigeria sub 23 en Asaba a Sudán en la vuelta de la eliminatoria previa a la Copa de África.

El primero, titular con los azulgranas en las tres primeras jornadas de liga, se encuentra concentrado a las órdenes de Luis de la Fuente desde la semana pasada. El riojano estuvo presente en Astaná en la victoria por 0-1 sobre Kazajistán que abrió el viernes la fase de grupos, pero se tuvo que conformar con ver el partido desde el banquillo.

Firmado este verano desde el Monaco y tras actuar la temporada pasada como cedido en el Extremadura, Álvaro ya había sido anteriormente internacional con España sub 19. Su convocatoria con la sub 21, tras entrar en una prelista de 40 nombres en la que también se encontraba Sergio Gómez, supuso todo un hito para la SD Huesca toda vez que no contaba con un internacional español en esta categoría desde la temporada 1978-79 en la que Paco Buyo, otro portero, actuó como azulgrana cedido por el Deportivo.

Por su parte, Nwakali, firmado para las próximas tres temporadas, se incorporó a la disciplina de Nigeria sub 23 el domingo con el fin de reforzar al equipo de cara a su encuentro con Sudán en el que las águilas deben remontar el 1-0 de la ida sufrido el jueves.

El mediapunta, de 21 años y que fue balón de oro y campeón del mundo sub 17, todavía no se ha entrenado a las órdenes de Míchel Sánchez. Aunque en un principio se consideraba que el jugador saldría cedido, en declaraciones a medios de su país explica que su intención es permanecer en la SD Huesca y además desvela que el Arsenal se ha guardado una opción de recompra.