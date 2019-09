La SD Huesca se hace fuerte en El Alcoraz

La SD Huesca regresa a la senda de la victoria. Tras la derrota de la semana anterior con el Almería, los de Míchel supieron derrotar a un Sporting de Gijón que se presentaba en El Alcoraz invicto y además confirmaron la firme intención de convertir su estadio en una fortaleza. Ya han pasado por ahí dos conjuntos a tener en cuenta como el Deportivo y los asturianos, y los dos se han ido sin recompensa.

Los azulgranas se mantuvieron firmes. La primera parte fue de tú a tú y en la segunda se pusieron pronto por delante gracias a Raba y a continuación la expulsión de Pedro Díaz les dejó en superioridad numérica. Hubo que correr mucho, Rico y Eugeni acabarón con problemas musculares e incluso se vivió un gran susto al final con un palo y una buena reacción posterior del debutante Yáñez. Con él, también tuvieron sus primeros minutos Josué Sá, Datkovic y Okazaki.

Se esperaban cambios en el equipo titular. Hubo tres, si bien ninguno de ellos se puede considerar una sorpresa. Con Álvaro Fernández concentrado con la selección española sub 21, su sitio bajo los palos lo ocupó Rubén Yáñez, a la punta del ataque regresó Escriche, ya recuperado de la contusión que le impidió viajar a tierras andaluzas, lo que devolvió a Cristo al banquillo y en el centro de la defensa fue el momento de Josué Sá, una vez que, según había explicado Míchel, el portugués ya ha terminado de aclimatarse al equipo.

Tres de las novedades llegadas esta semana arrancaron en el banquillo, el central Datkovic y el ariete japonés Okazaki, todo un reclamo que provocó que incluso hubiese presente prensa nipona en la grada. El técnico tenía mucho entre lo que elegir y, al margen de Álvaro, seis futbolistas se quedaron fuera de la lista para el partido: Doukouré, otro de los últimos en incorporarse, e Insua, además de Galán, Miguelón, Joaquín Muñoz, Seoane y Hermoso. El joven central incorporado en principio para el Ejea se sentó en la grada tras tres titularidades consecutivas.

Aunque el cuerpo técnico estudia un cambio de sistema a medio plazo, por el momento sigue optando por el mismo sistema que lleva trabajando desde que se inicio la pretemporada hace dos semanas. Hasta el momento la defensa de cuatro, con un ancla por delante, dos medios y tres jugadores más adelantados. La medida hasta el momento ha funcionado en gran medida y Míchel es hombre de no tocar lo que funciona.

Con dos equipos con una idea de juego muy similar, la de presionar arriba, el partido amaneció con ambos tratando de imponer su discurso en el centro del campo. En los primeros minutos costó ver varios pases seguidos. Sin embargo, con un par de cambios de juego desde la izquierda hacia la derecha, los locales agitaron al Sporting, que se echó hacia atrás. El primer remate con cierta intención fue cosa de Pedro López antes del primer cuarto de hora, un cabezazo dentro del área que no logró direccionar entre los tres palos.

Yáñez que no disputaba un partido oficial desde enero de 2018, en Copa con el Cádiz, y que no jugaba en un encuentro de liga desde 2015, en Segunda B con el Real Madrid Castilla, reaccionó bien la primera vez que tuvo que intervenir deteniendo en dos tiempos un remate de Carmona. También Josué Sá ofreció seguridad en su particular duelo con Djurdjevic y jerarquía atrás atreviendose incluso a dar órdenes a sus compañeros, aún a pesar de ser su primera vez como azulgrana,

El gran susto, sin embargo, de la primera mitad lo dio el Sporting. En el minuto 40 Molinero, que en el curso 2010-11 actuó como local en El Alcoraz, aprovechó una falta de Luisinho sacada rápido y percutió sobre la cepa del césped. El esférico acabó en posesión de Djurdjevic, pero tampoco éste logró adelantar a los suyos.

Los asturianos, que llegaban invictos tras haber empatado con el Girona y el Rayo, los dos recién descendidos junto al Huesca, y haber derrotado al Albacete. Dejaron señales claras antes del descanso de que esos resultados no eran casualidad. A los intentos de combinación de los de Míchel, especialmente por las bandas, los de José Alberto reaccionaron con orden, tapando los huecos y abortaron siempre en el último momento el pase decisivo que Raba, muy nervioso, se empeñó en buscar con Escriche, pero que no se produjo.

El extremo cántabro estaba siendo hiperactivo, tenía ganas de brillar y a la vuelta de los vestuarios lo consiguió. Aunque el Sporting creo cierta inquietud nada más ponerse en marcha, la segunda parte fue el Huesca el que llevó el 1-0 al marcador. Ferreiro, necesitado de una buena acción en lo moral como demostró con su abrazo de celebración con Luisinho, mandó el balón al interior del área y ahí apareció elevándose por encima de todos Raba. El VAR dio cierta dosis de suspense a la situación, pero finalmente López Toca legalizó el gol.

Todavía se puso el partido más de cara diez minutos con la expulsión de Pedro López tras una falta revisada por el videoarbitraje. En ese momento los asturianos estaban esperando para hacer un doble cambio y el hecho de quedarse con uno menos no trastocó sus planes. Ingresaron en el terreno de juego Pérez y Álvaro, y salieron Carmona y Aitor. La reacción en el banquillo local fue dar entrada a Ivi, que sustituyó a Raba.

Poco después, se produjo un nuevo debut, el de Datkovic. Pedro López entregó el testigo al central croata en un movimiento que hizo que Josué pasase a desempeñar las labores de lateral derecho.

En el 85 se produjo uno de los momentos más esperados, la entrada de Okazaki. Escriche se retiró entre aplausos y el japonés pisó el césped jaleado por la grada. Se añadieron cinco minutos y justo cuando el partido llegaba a su fin, Yáñez sacó a relucir sus reflejos con dos paradas consecutivas providenciales que dejaron los tres puntos en El Alcoraz.

