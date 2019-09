Se trata del primer futbolista con ficha profesional en la Sociedad Deportiva Huesca nacido más allá del año 2000, el 4 de septiembre de aquel año, por lo que este miércoles Sergio Gómez ha cumplido 19 años. Una fecha señalada que le alcanza en plena búsqueda de la titularidad con los azulgranas. Ha dispuesto de minutos en las tres primeras jornadas y en tres escenarios diferentes: en Las Palmas, con empate y antes del gol de Gallar; frente al Deportivo, con una victoria en la mano y en Almería en pos de una remontada que no se produjo.

Maneras de seguir aclimatándose al conjunto oscense. Su posición es una de las que presentan una competencia feroz, con Juan Carlos y Eugeni y, también, con varios nombres más si se le quiere fijado a una banda. El futbolista cedido por el Borussia Dortmund ha indicado tras el entrenamiento de este miércoles que se deben subsanar los errores cometidos el pasado fin de semana: “Hicimos cosas positivas y tenemos que incidir en ellas y corregir las malas. Hay que salir con la misma intensidad de los dos primeros encuentros y seguro que todo irá bien”.

El catalán entiende que “en la primera parte faltó algo de intensidad. Por juego hicimos un buen partido, y la clave de Segunda División es mantener la intensidad durante las 42 jornadas”. Los futbolistas de la SD Huesca ya han comenzado a estudiar al Sporting de Gijón de cara a la cita de este domingo en El Alcoraz (12.00) y se trata de “un rival difícil, un buen equipo. Nosotros tenemos nuestras armas con los nuevos fichajes”. Gómez asume que la competitividad es “buena porque si todo el mundo está a un alto nivel le pondremos las cosas difíciles al míster”.

El mediapunta se compromete a “trabajar” y acatar lo que decida Míchel, pero no esconde su deseo de ser titular contra los asturianos. En todo caso, se muestra “tranquilo”. “Puedo jugar también en las bandas, de interior o mediapunta, y me desenvuelvo bien. Esta es una de las ligas más difíciles de Europa, los clubes son muy competitivos, casi de Primera”. Lo que cuenta es “luchar siempre por los tres puntos” para un campeón de Europa sub 19 que persigue asimismo el “sueño” de ser llamado por la sub 21 igual que lo ha sido Álvaro Fernández. Se le incluyó en la prelista de 40 nombres y Sergio Gómez trabaja en pos de los minutos que le sitúen en la primera fila del escaparate.