La SD Huesca pasa página de Almería y se centra en la visita del Sporting

La plantilla de la Sociedad Deportiva Huesca ha pasado por encima del cierre del mercado de fichajes, centrada en lo que de verdad le atañe: la vuelta a los entrenamientos este martes con vistas al partido con el Sporting de Gijón en El Alcoraz (domingo, 12.00). Los de Míchel Sánchez han pasado antes capítulo a la derrota de Almería (1-0) en una sesión de vídeo previa al capítulo físico y táctico, durante el que se han apuntado algunas de las novedades que puede presentar el equipo azulgrana para recibir a los asturianos. Además, Dani Escriche se encuentra restablecido de la lesión que le impidió viajar a tierras andaluzas.

El delantero no ha mostrado síntomas de recaída de la contusión en la cadera que sufrió en el partido con el Deportivo y se postula para volver a ser la principal referencia ofensiva del once de Míchel después de que Cristo González tomase su relevo en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Así, la única ausencia ha sido la esperada del guardameta Álvaro Fernández, que desde el lunes se encuentra concentrado con la selección española sub 21 en Castellón para la disputa de los partidos internacionales este viernes en Kazajistán (15.00) y el martes en Castalia contra Montenegro (19.45). Su sustituto probable ante el Sporting es Rubén Yáñez, quien ha contado con la única compañía de Antonio Valera después de la cesión de Jovanovic al Aarhus danés.

A la espera de las últimas incorporaciones, el entrenador ha diseñado un primer tramo físico y uno final en el que ha mandado la pelota, con un partidillo en el que, por ejemplo, ha avanzado en el trabajo de conjunción entre Pulido y Josué Sá, que postulan como la próxima pareja de centrales a la espera de Pablo Insua, que sigue realizando parte de los ejercicios en solitario, y de la llegada del croata Toni Datkovic, lo que desplaza a Kike Hermoso a la condición de cuarto e incluso quinto zaguero.