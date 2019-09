La plantilla de la SD Huesca, a falta del remate

La plantilla de la Sociedad Deportiva Huesca se quedó casi definida en la noche del lunes, con el cierre del mercado veraniego de fichajes, y falta de que se concrete la llegada del delantero que no pudo cerrarse en las últimas horas hábiles. El club azulgrana debe recurrir a un futbolista libre y el objetivo preferencial sigue siendo el japonés Shinji Okazaki, que rescindió su contrato con el Málaga ese mismo día. Además, se busca una cesión para el nigeriano Kelechi Nwakali, que ha firmado un contrato de tres temporadas.

El pivote costamarfileño Cheick Doukouré, cedido por el Levante con opción de compra, y el central croata Toni Datkovic, que llega en esas mismas condiciones del NK Lokomotiva Zagreb, son los dos jugadores que pueden ponerse de forma inmediata a las órdenes de Míchel Sánchez, aunque todavía no lo han hecho en la sesión de este martes y el centrocampista, además, arrastra molestias físicas tras lesionarse el pasado febrero en el ligamento cruzado anterior de la rodilla.

Okazaki, con quien las posturas se encuentran muy próximas, es la opción más probable para la posición del ariete que se sume así a Dani Escriche y Cristo González. Otro nombre que se ha seguido de cerca y que entraría en juego en el caso de que no se concrete la incorporación del asiático es el de Xisco Jiménez, que también se encuentra sin equipo. Nwakali, por su parte, se iba marchar cedido a la UD Logroñés, de Segunda B, pero problemas burocráticos frenaron este movimiento. La SD Huesca no ha tramitado su alta en la Liga de Fútbol Profesional (LFP) y se le considera una apuesta de futuro.

El plantel cuenta con dos vacantes debido a que el portero Antonio Valera tiene ficha con el Huesca B, si bien se le considera el tercer guardameta a efectos prácticos. Y el central Kike Hermoso pertenece al Ejea. Ha sido un verano intenso, en el que a 2 de septiembre se han contabilizado 21 altas respecto al curso pasado, incluidos Pablo Insua y Nwakali, y con el regreso de tres futbolistas cedidos (Valera, Eugeni y Escriche). Del proyecto de Primera División solo permanecen el propio Insua, Pulido, Javi Galán, Luisinho, Ferreiro y un Musto que tampoco puede ser inscrito por la sanción que pesa sobre el argentino hasta el mes de enero.

El portero serbio Aleksandar Jovanovic, cedido al Aarhus danés, se convirtió en la última baja azulgrana. Míchel Sánchez no esperaba sorpresas y no las hubo. El meta se suma así a los 19 nombres que no siguen respecto a Primera. De entre quienes terminaron el curso han tomado otros derroteros Santamaría, Jovanovic, Javi Varas, Gallar, Etxeita, Diéguez, Mantovani, Akapo, Miramón, Melero, Aguilera, Camacho, Yangel Herrera, Juanpi, Moi Gómez, Rivera, Enric Gallego, Cucho Hernández y Chimy Ávila. Bardají ha sido cedido al Ejea, donde también actúa Peñaloza, mientras que Jonathan Toro ha sido cedido al Tondela portugués.

Tanto con Datkovic como con Doukouré se ha optado por la fórmula de la cesión con opción de compra, que ha prevalecido en los últimos movimientos del mercado azulgrana. Lo mismo se ha dado con Ivi López, del Levante, Pablo Insua (Schalke 04) y Josué Sá (Anderlecht). Rubén Yáñez (Getafe), Sergio Gómez (Borussia Dortmund), Cristo (Udinese), Miguelón y Raba (Villarreal) se encuentran a préstamo pero sin esa opción de compra.

Se incorporaron en propiedad Joaquín Muñoz (cuatro temporadas), Jaime Seoane y Álvaro Fernández (tres temporadas), Pedro Mosquera, Juan Carlos Real y Mikel Rico (dos temporadas) y Pedro López (una temporada). Eugeni Valderrama tiene contrato hasta 2021 y Escriche firmó hasta 2022, el mismo periodo que Javi Galán y Jorge Pulido. El contrato de Luinho termina en 2020 y el de Ferreiro, un año más tarde.