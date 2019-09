El Huesca se hace con Kelechi Nwakali

El primer movimiento de la SD Huesca en el último día del mercado de verano ya se ha oficializado. Era un jugador que en el seno de la entidad azulgrana gustaba mucho y, finalmente, se ha conseguido traer a El Alcoraz tras un mes de tiras y aflojas. Kelechi Nwakali, mediapunta de 21 años, será azulgrana durante las próxima tres temporadas. El nigeriano es visto desde el club como una apuesta de presente y futuro, y podría acabar siendo cedido.

El jugador procede del Arsenal que, aunque no ha solicitado ninguna contraprestación económica por su salida, sí que se ha guardado un porcentaje de sus derechos de cara a un futuro traspaso. Se trata de un futbolista con gran despliegue físico y no exento de calidad técnica. Comenzó a destacar a raíz de su actuación en el Mundial sub 17 de 2015 en el que su selección se proclamó campeona y el obtuvo el Balón de Oro. Con tales credenciales, el club londinense no dudó en incorporarlo a su cantera.

No ha llegado a debutar con el primer equipo de los ‘gunners’, aunque sí con el conjunto sub 23. Además, también ha jugado como cedido en Holanda en el Venlo, de la Eredivise, y en el Maastricht, se la segunda categoría, y en el pasado curso militó en el filial del Oporto.

El interés de la SD Huesca por Nwakali se destapó a principios de agosto. Sin embargo, en un primer momento, tras conseguir la cesión de Sergio Gómez, los oscenses dejaron apartada una negociación que en los últimos días se había retomado.

La actividad en las oficinas del club oscense continúa. Hasta que la persiana del mercado baje en la medianoche, el objetivo es poder incorporar a un centrocampista de corte defensivo, un delantero y un central. También se busca una salida para Jovanovic.