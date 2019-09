La estrategia, uno de los aspectos a mejorar

Nada más acabar el partido en Almería el sábado, Míchel ya aseguró que estaba pensando en encontrar soluciones a ciertos problemas que había detectado. Si el partido ante el Deportivo de seis días antes había mostrado parte importante de las fortalezas que atesora la SD Huesca, la derrota por 1-0 en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo, primera del curso tras dos marcadores favorables, dejó de también al aire alguna de las debilidades que se deben subsanar. El técnico rival, Pedro Emanuel, demostró haber estudiado a fondo a los altoaragoneses. Desde el primer momento su equipo supo dónde presionar, como ahogar la salida del balón de los azulgranas y también cómo hacerles daño con la estrategia. De hecho, el Deportivo, seis días antes, a pesar del 3-1, había enseñado el camino y el entrenador luso supo seguirlo.

En aquel choque en El Alcoraz los primeros en marcar fueron los gallegos, aunque el gol finalmente fue anulado. Corría el minuto 22 y Aketxe botó una falta lateral desde la izquierda, Bergantiños la tocó y Koné introdujo el balón en la red. Sin embargo, el VAR entró en acción y detectó la posición adelantada del delantero marfileño. Poco después, Eugeni adelantó a los locales.

El esquema básico de la jugada había sido centro al aréa, prolongación y remate, y el Almería supo reproducirlo prácticamente nada más empezar su careo con el Huesca. En el minuto cuatro, los indálicos pusieron el balón en juego sacando en corto un córner. El pase lo recibió Chema Núñez que envío el balón por alto a Corpas para que lo peinase facilitando la aparición de Sekou Gassama, que se anticipó a los centrales visitantes y no falló ante Álvaro Fernández sellando el que sería el definitivo 1-0.

"Está claro que hay que mejorar en el balón parado, la semana pasada al Deportivo le anularon un gol rematándonos dentro del área dos veces y hoy ha sido igual", reconoció el meta de los azulgranas al respecto tras el encuentro. "Tenemos que cubrir bien ese tipo de jugadas porque en Segunda División hay muchos equipos que se basan en eso y a nosotros está claro que, si no nos da puntos, al menos que no nos los quite", añadió.

Precisamente es el ensayo de este tipo de acciones algo que no viene faltando desde la pretemporada en los entrenamientos previos a los partidos, ya sean oficiales o amistosos. Míchel Sánchez suele insistir tanto en los córners como en los centros laterales, lo mismo en el aspecto ofensivo como en el defensivo.

Sin embargo, según apuntó también una vez finalizada la visita al Almería Mikel Rico, la estrategia "es un momento del partido y por mucho que se entrene si el balón va bien tocado es complicado". "Todo el mundo sabe dónde tiene que estar y se mantiene concentrado, pero es difíci", reiteró el centrocampista vasco, que reconoció que "en las acciones ha balón parado nos ha costado" y que también apuntó que "de todo se aprende".

El martes, vuelta al trabajo

Tras regresar a Huesca, el equipo guardará el lunes fiesta y será el martes cuando empiece a preparar la visita del Sporting del próximo domingo a El Alcoraz (12.00). Míchel ha citado a sus hombres a las 9.30 en el IES Pirámide, mismo lugar y hora elegidos para las sesiones que se desarrollarán entre el miércoles y el sábado y en los que solo la del jueves será a puerta cerrada.