Míchel Sánchez: “Tenemos la misma ilusión y los pies en el suelo”

Abunda Míchel Sánchez en una ética del trabajo que no entiende de elogios desmesurados. El entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca ha desgranado este viernes en la sala de prensa las sensaciones del equipo azulgrana tras la victoria sobre el Deportivo y ante la perspectiva de la dura visita de este sábado al Almería (20.00). La fórmula no pierde vigencia por reiterada: “El secreto es el trabajo y ser competitivos”, ha insistido un entrenador “con la misma ilusión pero con los pies en el suelo”. Míchel ha advertido de la dificultad que entrañará el duelo en el Estadio de los Juegos Mediterráneos y de que “dos partidos dentro de 42 jornadas no son nada”.

Míchel ha demandado la “máxima prudencia” y “tener los ojos muy abiertos para entrenar cada día mejor.” Una filosofía que ha transmitido a los suyos desde el primer día y que remarca delante del micrófono. “No hay una varita, no vamos a ser el mejor de la categoría solo pensando que jugamos bien. Hay que demostrar que el equipo está como un avión y el secreto es el trabajo. El jugador quiere estar así y la exigencia nos va a dar resultado. Si alguno con el elogio baja el nivel espero que otro le demuestre que así no va a competir. Eso nos va a llevar a tener un Huesca fuerte y competitivo”, ha reflexionado.

La que termina ante del desplazamiento de este viernes a tierras andaluzas ha sido una “muy buena semana de trabajo” endulzada por el triunfo del pasado fin de semana. “Queríamos dar una muy buena imagen, no dejan de ser tres puntos y si hacemos algo diferente no irán tan bien las cosas. Hay que meter mucha intensidad al juego y al partido, con esos parámetros seremos competitivos, no lo podemos perder. Hay que dar continuidad al trabajo al día a día para ser competitivos todo el año”, ha insistido el preparador, seguro de que “la confianza no da victorias”.

Por todo ello, Míchel espera que el desarrollo de la competición le permita conocer hasta dónde alcanza cada futbolista dentro de la certeza de que “todos van a ser necesarios e importantes”. Algunos han llegado hace menos tiempo y todavía ha de saber las “relaciones futbolísticas” entre ellos. Los problemas físicos de Dani Escriche, que no se ha entrenado este jueves con el resto debido a un golpe en la cadera que recibió contra el Deportivo podrían apartarle de la citación y abrir la puerta de la titularidad a Cristo González. El resto, salvo Pablo Insua y con Josué Sá más integrado, estará disponible.

En todo caso, “hay que ir seguros a Almería, ha fichado muy bien. En esta liga hay mucha igualdad y cualquier situación en que no se dé el cien por cien aleja la victoria”. Durante estos días, el cuerpo técnico ha realizado un análisis del conjunto rojiblanco condicionado por el profundo cambio que ha experimentado y basado en aspectos individuales. Con todo, el Huesca ha de ser el mismo equipo “dominador del juego”.

El equipo entrenado por Pedro Emanuel “ha hecho bien las cosas en estas dos jornadas, juega con un sistema 4-4-2 y es parecido al Deportivo en la presión. Hemos de intentar ser protagonistas y dominadores, ser un equipo valiente y agresivo, ir a la presión tras pérdida es vital y no podemos dejar que sea un partido de ida y vuelta”.

La SD Huesca trabaja para ser “cada día mejor” y presenta aspectos que mejorar. Míchel supedita a otras cuestiones “que el jugador se sienta a gusto y dé el máximo rendimiento. El sistema es para él, y eso pasa por conocerlos cada vez más. Poco a poco nos tenemos que amoldar a lo que pueden dar. Ellos vienen de un resultado positivo y son fuertes. Queremos imponer nuestro estilo, algo que en Las Palmas nos costó más”.

Los oscenses siguen otorgando importancia al balón parado, un aspecto en el que el Almería es consistente y, asimismo, se quiere dañar al rival en ese tipo de acciones a la vez que se minimizan los errores propios. También se ahonda en las variantes tácticas. Míchel Sánchez cuenta con un plan A pero no se cierra a posibles alternativas: “No todos los rivales juegan igual ni vamos a estar siempre del mismo modo. Han ido llegando jugadores y puede darse un cambio de sistema: dos puntas, extremos más pegados a la línea... Hay plan B y un plan muy claro de ser competitivos con balón”. Por el momento se ha empleado a 16 jugadores y “cuantos más entren en la rueda, mejor. Están enchufados y van a tener todos su oportunidad”.

Míchel también ha rescatado el recuerdo del “ambiente espectacular” del pasado domingo en El Alcoraz, que ya se dio “incluso el año pasado cuando los resultados no iban bien. Es importante que sean el jugador 12 y que los futbolistas encuentren ese apoyo. Jugamos por y para la afición, por la gente que quiere sentirse representada con nosotros. Las ovaciones en los cambios y al final representan la mayor recompensa”.

El entrenador de la SD Huesca no ha entrado a valorar en profundidad la recta final del mercado de fichajes, con las posibilidades abiertas de que lleguen “dos o tres refuerzos”. Sí ha aludido a la conveniencia de que se sume un central más, lo que es “clave”; también, un delantero y un centrocampista. Preguntado por Santiago Cáseres, se ha limitado a apuntar que es un jugador de “primer nivel”. También se encuentra a la espera de que se resuelva la salida de Aleksandar Jovanovic y no aguarda más bajas.