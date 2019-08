Un centrocampista, próximo refuerzo en camino para la SD Huesca

La próxima pieza en llegar a la plantilla de la SD Huesca, más pronto que tarde, será la de un centrocampista. El director deportivo azulgrana, Rubén García, analizó este martes en la presentación de Josué Sá la manera en la que encara el club los últimos días del mercado de verano, que echará el cierre el próximo lunes. "En breve habrá otra incorporación, seguramente un pivote que creo que hace falta para equilibrar el equipo", anunció el directivo. Principalmente, la entidad altoaragonesa andaría en negociaciones avanzadas con dos clubes y entre los nombres que han salido a la palestra en las últimas horas figuran los de Ruiz de Galarreta y Christian Rivera, ambos de la UD Las Palmas, y el de Santiago Cáseres, del Villarreal.

Otra de las posiciones que confirmó que se va a reforzar es la de un punta. "Casi seguro que llegará alguien en ataque, estamos buscando un perfil de referencia para tener todas las opciones que queremos arriba", adelantó indicando que se manejaban varios nombres desde hace tiempo y que tenían que esta atentos porque en estos días se iban a dar en el mercado "movimientos que nadie espera".

Acerca del tercer frente abierto en la composición de la plantilla, el del eje de la zaga, explicó que se está estudiando si realizar una nueva operación tras las de Insua y Josué Sá o apostar decididamente por Kike Hermoso, futbolista que en un principio tenía como destino el Ejea. "El rendimiento tan estupendo que ha dado Kike junto a la buena pretemporada que ha hecho es algo que la dirección deportiva y el entrenador valoran, aunque no va a depender tanto de eso, sino de las características que queremos en todos los centrales", apuntó añadiendo que "teníamos una idea desde el principio, seguimos manteniéndola y hay que ver si encaja en ella".

En el apartado de salidas, algo sobre lo que el técnico Míchel Sánchez manifestó el domingo tras el partido con el Deportivo que esperaba que no hubiese sorpresas, no pudo asegurar que no se fuesen a producir porque "hasta que no se cierre el mercado puede pasar de todo". Lo que sí dejó claro es que "no se contempla ninguna, al margen de la de Jovanovic, sobre el que esta semana se tomará una decisión final". Además también indicó que "ningún jugador ha pedido marchar".