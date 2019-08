La SD Huesca quiere pensarse bien sus últimos pasos en el mercado

Llega la recta final para poder realizar fichajes. El cierre del mercado está fijado para el próximo lunes, 2 de septiembre, y sobre la mesa a la SD Huesca aún le quedan varios frentes que cerrar y dudas por resolver. En un principio, la idea era la de incorporar al menos un central y un delantero. Sin embargo, desde el club se quiere reflexionar bien a cerca de cuáles deben ser los pasos a seguir. El tope salarial no permite maniobras excesivas y el rendimiento que está dando el equipo en general y varios de sus componentes en particular hacen que la hoja de ruta pueda volver a reescribirse.

Lo primero que se quiere hacer es contar con la opinión del entrenador. Además, tampoco se quiere tener prisa consciente como se es en el seno de la entidad de que en los últimos días antes de que el zoco estival baje la persiana todo se puede acelerar.

Una de las incógnitas se encuentra en el eje de la zaga. Se entiende desde la directiva que la suma de Insua y Josué Sá a Pulido ha dejado bien cubierta la línea, más si se atiende a los buenos partidos que está cuajando Kike Hermoso. El central, llegado desde el Rayo B en un principio para el Ejea, tiene opciones de acabar quedándose a las órdenes de Míchel Sánchez si éste así lo estima oportuno. En un principio, se consideraba que sería más beneficioso para el jugador de veinte años que ganase experiencia en Segunda B. Sin embargo, ahora se le ve preparado para las exigencias de la categoría.

En caso de que sí se quiera acudir al mercado, se maneja un importante listado de futuribles. Entre ellos, figuran Marcos Mauro y el iraní Roozbeh Cheshmi.

En cuanto al delantero, tampoco se quiere forzar la situación más de lo necesario. Escriche se ha ganado la confianza del técnico, Cristo ya apuntó buenas maneras ante el Deportivo y también Raba puede desempeñarse en la punta. Existen tres opciones, dejar la demarcación tal y cómo está, encontrar un nombre diferencial para la categoría que ahora mismo no se tiene a tiro u optar por un perfil de jugador similar al de Xisco Jiménez, ariete que se encuentra libre tras no renovar con Osasuna. Es decir, alguien con experiencia en Segunda División y que sepa asumir un rol menos protagonista. Otra vía a explorar es la de un centrocampista de corte defensivo. Sin Musto disponible por su sanción por dopaje, Mosquera no cuenta con un recambio natural.

Al margen de las llegadas, no hay que descartar salidas. Eugeni es uno de los nombres que ha sonado en los últimos días. Sin embargo, la postura oficial del club es la de remitirse a su cláusula de cuatro millones de euros. De todos modos, Míchel ya ha advertido que no quiere sorpresas.