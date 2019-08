Longo: “Fui cabezón por querer jugar en Primera”

Fue una de las principales apuestas ofensivas del proyecto de la Sociedad Deportiva Huesca para Primera División y no salió bien. El delantero italiano Samuele Longo regresará a El Alcoraz este domingo y enfundado en la camiseta del Deportivo de La Coruña (19.00), con la que ya debutó el domingo en la victoria ante el Real Oviedo. Longo ha sido presentado este miércoles, llega cedido por el Inter de Milán y con compra obligatoria si los gallegos ascienden a Primera. Lo hace a las órdenes de otro viejo conocido, Anquela.

En el Huesca, Longo jugó 15 partidos de Liga y dos de Copa del Rey con el bagaje de 734 minutos y el gol marcado al Villarreal en casa. Se marchó en el mercado invernal de vuelta a Italia, al Frosinone de la Serie B. Y ha revelado en la rueda de prensa de su puesta de largo ante los medios de comunicación que la temporada pasada rechazó fichar por el cuadro gallego porque fue “cabezón” y quería jugar en Primera; después intentó dar marcha atrás en enero y no pudo darse y ahora que surgió no se lo pensó porque “era lo único que quería”.

“El año pasado estuvimos pensándolo, luego fui cabezón porque quería ir a Primera. En enero estuve cerca, me apetecía venir aquí y no pudo ser. Pero en verano se abrió otra vez esta posibilidad y no dudé ni un segundo. Se lo dije claramente a Carmelo (Del Pozo, director deportivo del club gallego) y a mis agentes: era lo único que quería”, advirtió.

En la rueda de prensa de su presentación como delantero del Deportivo, Longo, que ya tuvo minutos en la primera jornada, ha asegurado que su objetivo es encontrar la estabilidad después de muchos cambios de equipo en los últimos años, un propósito que dependerá también del ascenso del club coruñés para que pueda haber compra: Frosinone, Huesca, Tenerife, Girona, Cagliari, Rayo Vallecano, Hellas Verona o Espanyol han sido algunos de sus destinos.

“Llevo ya varios años diciendo que me gustaría tener continuidad. Comparado con otros años, hay más posibilidades de que sea aquí. Hay que dar el primer paso, un gran año aquí, lograr el objetivo de subir a Primera y, si conseguimos eso estaría más que encantado. Es un club increíble. En Italia es uno de los pocos que se sigue de verdad”, ha afirmado.