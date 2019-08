La Liga decide que se juegue el UD Las Palmas-SD Huesca

El partido UD Las Palmas-SD Huesca, finalmente se jugará y continúa fijado para las 20.00 de este domingo. Así, lo ha decidido La Liga después de que el club canario hubiese solicitado, a escasas cuatro horas y media de su celebración, la suspensión del encuentro correspondiente a la primera jornada de Segunda División a causa del incendio que asola desde el sábado por la tarde Gran Canaria.

A través de un comunicado, la UD Las Palmas había solicitado a La Liga “la necesidad de tomar en consideración la posible suspensión del partido”. De este modo, la entidad insular quería hacer participe al ente que agrupa a los clubes de Primera y Segunda División “de la preocupación por el incierto desenlace” del fuego, “aún sin tener que lamentar daños personales hasta el momento, afortunadamente, ni daños materiales que impidan el normal desarrollo del encuentro”.

La UD Las Palmas también aclaraba en su escrito que “ninguno de los efectivos que forman parte del dispositivo de seguridad del estadio serían destinados a labores de extinción en caso de suspensión del encuentro”. El fuego afecta en estos momentos a los municipios de la isla de Gran Canaria. de Valleseco, Moya, Artenara, Tejeda, San Mateo y Agaete y ha obligado a la evacuación de 4.000 personas.

Ante la situación, la SD Huesca se había mostrado dispuesta a acatar la decisión final que tome La Liga. De hecho, ambos clubes habían pactado previamente entrar en el campo con una camiseta amarilla con el lema 'Fuerza Gran Canaria'. La iniciativa pretende ser una muestra de apoyo a todos los medios y efectivos que están luchando contra los incendios.

En declaraciones a la cadena SER, el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Á. Ramírez ha manifestado que "lo lógico era suspenderlo. Es una situación bastante especial para todos los grancanarios, esto nos perjudica mucho moral y sentimentalmente". "Lo que tocaba ahora era estar con las personas", ha añadido, indicando que "no me cabe la menor duda de que el Huesca no hubiese tenido ningún problema en aplazar el partido".